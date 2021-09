Kiko Matamoros responde a la dura entrevista de Jorge Javier Vázquez acusándolo de buscar su despido

01-09-2021 Kiko Matamoros ha asistido con Marta López al estreno de la nueva obra de Paz Padilla EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



Calentando motores para su vuelta al trabajo después de unas largas vacaciones en las que ha podido descansar y coger fuerzas para la nueva temporada - en la que compaginará 'Sálvame' con 'Secret Story' y su gira teatral - Jorge Javier Vázquez ha concedido una explosiva entrevista a la revista 'Lecturas' en la que, sin pelos en la lengua, habla del bajón de audiencia sufrido este verano por su programa y hace un repaso a muchos de sus colaboradores. Defendiendo a Carlota Corredera y posicionándose a su lado en su peor momento, el presentador ha criticado duramente a Kiko Matamoros, al que acusa de "estar buscando su despido para poder presentarse como una víctima del feminismo más radical".



Unas polémicas declaraciones a las que el colaborador ha respondido tras asistir en compañía de su novia, Marta López, al estreno de la nueva obra de teatro de Paz Padilla, 'El humor de mi vida'. Muy emocionado y asegurando que el nuevo espectáculo de la gaditana "da para llorar tres veces y para reírte cuatro veces más", Matamoros se ha pronunciado tras las declaraciones de Jorge Javier: "Ya está. Cada uno tiene derecho a pensar y a decir lo que quiera", mantiene el ex de Makoke, demostrando que no le han afectado en lo más mínimo las acusaciones del presentador.



Impasible, además, Kiko ha reaccionado a la negativa de Carlota Corredera a tener un cara a cara con él. Afectada, la viguesa confesaba que no quería protagonizar un reecuentro televisado con una de las personas más críticas con él en los últimos meses - de hecho, Matamoros ha señalado directamente a la presentadora como culpable del bajón de audiencia de 'Sálvame' - porque ella tiene mucho más que perder que él. "Me da igual", mantiene el colaborador, aumentando más la brecha con Carlota.