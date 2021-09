José Ortega Cano desvela cómo se encuentra tras reunirse con su abogado para pedir medidas cautelares

01-01-1970 José Ortega Cano en una imagen de archivo de Europa Press. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 2 (CHANCE)



Es un hecho. José Ortega Cano va a pedir medidas cautelares para evitar que Rocío Carrasco vulnere su derecho al honor o a la intimidad en la segunda parte de su serie documental, 'En el nombre de Rocío'. Tras las informaciones que apuntan a que la hija de Rocío Jurado estaría dispuesta a hacer públicos unos diarios íntimos escritos por la chipionera y que no dejarían en buen lugar al torero, éste ya se ha reunido con su abogado, Enrique Trebolle, para ver qué pasos pueden dar de cara a defender su imagen pública y su matrimonio con la inolvidable artista.



Ha sido el propio Trebolle quien ha confirmado en conversación con el portal 'Vanitatis' su reunión con Ortega Cano, confirmando que la petición de medidas cautelares al juez "están muy avanzadas", aunque no ha querido dar detalles del caso porque jurídicamente es muy complejo, y desvelando que el diestro está "mal por lo que está escuchando, pero fuerte y con la conciencia tranquila".



Y muy tranquilo le hemos visto este jueves en Costa Ballena disfrutando de un tranquilo paseo en familia en compañía de su mujer, Ana María Aldón, y su hijo pequeño, José María. Sonriente y asegurando que está "bien", Ortega Cano ha preferido mantener silencio respecto a la reunión con su abogado por las medidas cautelares que va a pedir para impedir que Rocío Carrasco vulnere su honor en su docuserie. "No le puedo decir nada, lo siento", ha asegurado el maestro, dejando claro que se encuentra mejor que en días pasados, pero sin adelantar ningún detalle de los pasos legales que tomará a partir de ahora para intentar defender su intimidad y la de Rocío Jurado.



