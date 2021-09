02-09-2021 JJ.PP/Taekwondo.- Un mermado Alex Vidal no puede entrar en la lucha por las medallas en K44 -61 kilos del taekwondo. TOKIO, 2 (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro) El español Alex Vidal no pudo entrar este jueves en la lucha por las medallas en la categoría de K44 -61 kilos del taekwondo de los Juegos Paralímpicos de Tokio, después de perder sus dos combates, en los que le hizo mella el estado físico de su rodilla derecha. ASIA DEPORTES JAPÓN MIKAEL HELSING/CPE



El español Alex Vidal no pudo entrar este jueves en la lucha por las medallas en la categoría de K44 -61 kilos del taekwondo de los Juegos Paralímpicos de Tokio, después de perder sus dos combates, en los que le hizo mella el estado físico de su rodilla derecha.



El gallego, de 39 años, debutaba en el Makuhari Messe Hall de la capital japonesa, a donde el coruñés había llegado después de haberse roto el ligamento cruzado y decidir posponer la operación para no perderse la cita en la que también se estrenaba su deporte.



Además, Vidal tuvo que competir en una categoría superior a la suya por no estar en la que participa habitualmente y en la que es uno de los mejores del mundo y para añadir un problema más se hizo daño en su rodilla en el primer combate, lo que le perjudicó para haber tenido opciones de pasar.



El taekwondista español comenzaba su sueño paralímpico ante el egipcio Mohamed Elzayat, al que logró dominar por momentos hasta que realizó un mal apoyo, que se notó principalmente en el último asalto donde su rival se impuso por 9-2 para llevarse el pase por 17-11.



Al de Ribeira, que acabó dolorido este primer combate, le quedaba aún una oportunidad en la repesca para entrar en la lucha por las medallas y para ello decidió infiltrarse para medirse a rival de mucha entidad como el mongol Bolor Erdene Ganbat, primer favorito, que no le dio opciones (33-11), aunque el gallego estuvo valiente en todo momento.



"En el primer combate íbamos bien en el primer asalto, moviéndome bastante bien y yendo por encima en el marcador, pero en un gesto en el cuerpo a cuerpo me ha empujado y noté el clic y ya no pude hacer mi taekwondo, que es de mucha movilidad porque en el cuerpo a cuerpo me crujen. Hace cuatro meses no podíamos llegar aquí y gracias a los médicos hemos podido competir porque antes me arrastraba por los tapices", subrayó Vidal ante los medios.



El español aprovechará ahora que se ha cancelado el Mundial de China por el coronavirus para operarse y "volver al cien por cien". "Nos viene bien porque habíamos barajado aguantar, pero no soy competitivo ni quiero frustrarme. Aquí sí porque es el sueño y podría haberme retirado, pero ya que dije que aunque volviese cojo quería terminar lo que he empezado", apuntó.



"Para mí es un orgullo estar aquí representando al taekwondo español. Somos un equipo formado por tres chicos y ahora se han unido una chica y un chaval, y no sólo estoy representando a España sino a ellos que vivieron muchos años de lucha y hay un trocito de ellos aquí", añadió el coruñés.



Vidal recordó que hace unos meses estaba "tocando suelo" por su lesión y que ahora ha podido "competir". "Ha sido un día a día, con trabajo, con mucha gente detrás y sabiendo que en cuatro meses, si el cuerpo y la mente te apoyan, puedes lograr muchas cosas. Hemos logrado competir, no al nivel máximo, pero sí dando la cara", afirmó.



"Van cambiar las normas y en París creo que van a meter cinco pesos, pero es un ciclo muy corto para tener gente. Tenemos que conseguir un volumen de gente donde todos los pesos estén representados y no sólo con un competidor para que la rivalidad suba y seamos más competitivos a nivel internacional", sentenció Vidal sobre el futuro de su deporte en España.