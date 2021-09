Infosalus.- Los profesores no tuvieron mayor riesgo de ser hospitalizados o de sufrir covid grave durante el curso 2020-21

18-09-2020 El profesor de Matemáticas de 4º de la ESO, Alejandro Díaz, durante una clase impartida en el colegio SEK Ciudalcampo, en San Sebastián de los Reyes, Madrid (España), a 18 de septiembre de 2020. El Colegio internacional y privado SEK Ciudalcampo es uno de los centros educativos que imparte enseña presencial y online a sus alumnos en la Comunidad de Madrid. SALUD Eduardo Parra - Europa Press



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Ni los profesores ni los miembros de sus hogares tuvieron un mayor riesgo de ingreso hospitalario con covid-19 o de sufrir covid-19 grave en ningún momento durante el año académico 2020-21 en comparación con los adultos en edad laboral similares, incluso durante los períodos en que las escuelas estaban completamente abiertas, según un estudio publicado por 'The BMJ'.



Según los autores, a partir de este estudio no es posible decir por qué los profesores no corren un mayor riesgo que el promedio de los adultos en edad de trabajar. Podría ser que las escuelas no sean, en comparación con el entorno laboral "medio", un entorno de alto riesgo. O porque los profesores no corran un mayor riesgo debido a que, en general, son más sanos o más cuidadosos con los comportamientos relacionados con la covid-19 que otros grupos profesionales, aunque en el estudio se intentó tener en cuenta estas diferencias.



En cualquier caso, como señalan los autores, la mayoría de las profesoras del estudio eran mujeres jóvenes con pocas afecciones de salud subyacentes, por lo que tenían un riesgo absoluto bajo de padecer covid-19 grave y de ingresar en el hospital con covid-19. Afirman que "es probable que nuestras observaciones sean de interés para los profesores, los miembros de sus hogares, los responsables políticos y la población en general".



Los estudios existentes no indican que los profesores hayan tenido un mayor riesgo de ingreso hospitalario con covid-19, aunque se encontraron algunas variaciones según el tipo de profesor, y son anteriores a la difusión generalizada de las variantes alfa y delta.



Así que los investigadores de Escocia se propusieron comparar el riesgo de covid-19 entre los profesores y los miembros de sus hogares con los trabajadores sanitarios y los adultos en edad laboral de la población general, utilizando datos escoceses de marzo de 2020 a julio de 2021.



La mayoría de los profesores eran jóvenes (edad media de 42 años), el 80% eran mujeres, y el 84% no tenían condiciones existentes (comorbilidades). Durante el período de estudio, el riesgo global de ingreso hospitalario con covid-19 se mantuvo por debajo del 1% para los profesores, los trabajadores sanitarios y los adultos en edad laboral de la población general.



Tras ajustar por factores como la edad, el sexo, el origen étnico y la privación, los resultados muestran que en el periodo inicial de cierre de las escuelas (primavera/verano de 2020), el riesgo de ingreso hospitalario con covid-19 fue alrededor de un 50% menor en los profesores y los miembros de sus hogares que en la población general.



Por el contrario, durante este mismo periodo, el riesgo era casi 4 veces mayor en los trabajadores sanitarios de cara al paciente y casi el doble en los miembros de su hogar.



Durante el último periodo de cierre de los colegios (invierno 2020/21), los profesores y los miembros de sus hogares volvieron a mostrar un riesgo de ingreso hospitalario alrededor de un 50% menor que la población general.



En el primer periodo de apertura total de la escuela (trimestre de otoño de 2020), el riesgo de ingreso hospitalario en los profesores se multiplicó por 2,4, alcanzando un nivel similar al de la población general.



Y en el periodo de verano de 2021, cuando los colegios también estaban abiertos y la vacunación de la población escocesa estaba en marcha, se observó un aumento menor de alrededor de 1,7 veces.



No se observó un aumento concomitante del riesgo relativo de covid-19 grave entre los profesores y los miembros de sus hogares durante ninguno de los dos periodos, y los riesgos de ingreso hospitalario fueron en general similares en los distintos sectores de la enseñanza.



Se trata de un estudio observacional, por lo que no puede establecer la causa, pero se trata de una muestra amplia y casi completa de profesores y miembros de sus hogares que permite realizar comparaciones válidas entre distintos grupos profesionales, lo que sugiere que los resultados resisten el escrutinio.



Los investigadores reconocen que la pronta adopción de la vacunación en los profesores podría haber contribuido a su protección durante un periodo en el que la variante delta era común, pero dicen que estos resultados "deberían tranquilizar a quienes se dedican a la enseñanza presencial".