Hazard dice que los mejores años de la generación de oro belga ya han pasado

Bruselas, 2 sep (EFE).- El capitán de la selección de Bélgica, Eden Hazard, cree que la mejor época de la "generación de oro" del fútbol belga han quedado atrás, pero a sus 30 años considera que ese grupo de jugadores con estrellas como Kevin de Bruyne (30), Thibaut Courtois (29) o Romelu Lukaku (28) aún puede dar una sorpresa en el Mundial de Catar de 2022.

"Nuestros mejores años fueron 2018 y en la Eurocopa. Pero todavía podemos hacer grandes cosas, especialmente con los jugadores que están llegando al grupo. Es un poco así mezclado entre jóvenes y viejos y tenemos que ver qué pasa", comentó el "diez" de los Diablos Rojos en una entrevista con la radiotelevisión pública RTBF.

La selección que dirige Roberto Martínez, eliminada en cuartos de final de la reciente Eurocopa por Italia, a la postre campeona, fue el equipo con el once titular más veterano del torneo, con una defensa particularmente añeja: Toby Alderweireld (32), Thomas Vermaelen (35) y Jan Vertonghen (34).

"Reemplazar a los jóvenes por los viejos es la vida de un club de fútbol y una selección nacional. Cuando Los jóvenes entran y son buenos, los mayores salen y así es. Seguramente empujé a los jugadores hacia la salida cuando era joven. Pero si los viejos actuales son buenos, no hay que echarlos. Y si un joven es mejor, el joven jugará", resumió el delantero del Real Madrid.

Bélgica, líder de su grupo de clasificación para el Mundial de Catar, se medirá este jueves en Tallin contra Estonia, en el primer partido de los Diablos Rojos tras la "decepción" de la Eurocopa, en palabras del capitán.

"Han pasado uno o dos meses, pero sigue siendo una decepción. Estábamos ansiosos por llegar lo más lejos posible, incluso para ganar la competición. No lo conseguimos, así que es un fracaso para nosotros. Pero la suerte que tenemos en el fútbol es que cuando perdemos un partido, podemos intentar ganar el siguiente", concluyó Hazard.