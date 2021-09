Guatemala llega a 12.000 muertes por la covid-19 con sus hospitales saturados

Guatemala presenta uno de los índices más bajos de vacunación completa (dos dosis) de Latinoamérica, según organismos internacionales, ya que solamente 1,2 millones de personas de las 16,3 millones que viven en el país han sido inyectados dos veces. EFE/ Jeffrey Arguedas/Archivo

Ciudad de Guatemala, 1 sep (EFE).- Guatemala rebasó este miércoles los 12.000 fallecimientos por la covid-19 con sus hospitales saturados, incluyendo el Parque de la Industria, en la capital del país, que no acepta más pacientes al estar colapsado y sin insumos.

El Ministerio de Salud indicó en la actualización de datos de la pandemia que en las últimas 24 horas se contabilizaron 81 nuevas muertes por la covid-19 para sumar 12.007 fallecimientos en total.

Además, el país centroamericano suma 475.548 casos positivos de la enfermedad, 5.322 de ellos detectados el miércoles tras procesarse 16.712 pruebas tanto en el ámbito público como privado.

Guatemala se encuentra en la tercera ola de la enfermedad desde el 14 de junio pasado, según detalló en aquel momento la ministra de Salud, Amelia Flores.

La situación ha empeorado en las últimas semanas, con los principales hospitales del país saturados de pacientes graves de la covid-19, con una ocupación hospitalaria del 97 %, según cifras oficiales.

El hospital Parque de la Industria, creado en 2020 solamente para enfrentar la pandemia, es uno de los hospitales que no tiene más capacidad y cuyos doctores y enfermeras solicitaron auxilio este miércoles ante el exceso de pacientes.

En un comunicado, el nosocomio informó que ya no recibirán más enfermos al estar por encima de su capacidad y les sugirió a los portadores de la covid-19 buscar otras alternativas.

Los médicos de dicho hospital instaron de igual forma en una rueda de prensa al Gobierno del presidente, Alejandro Giammattei, a que entreguen insumos para atender a los pacientes pues los mismos son "insuficientes" actualmente.

Según el viceministro de Salud, Francisco Coma, en declaraciones a una emisora radial, el 60 % de los pacientes que llegan a hospitales se encuentran afectados por la variante delta del coronavirus.

Guatemala presenta uno de los índices más bajos de vacunación completa (dos dosis) de Latinoamérica, según organismos internacionales, ya que solamente 1,2 millones de personas de las 16,3 millones que viven en el país han sido inyectados dos veces.

Las cifras de muertes y contagios en Guatemala son las más altas de Centroamérica.