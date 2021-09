Fútbol/Sub-21.- De la Fuente: "Salimos reforzados de los Juegos"

08-06-2021 Luis de la Fuente en el banquillo durante el España-Lituania ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID PRENSA RFEF



El seleccionador nacional Sub-21 de fútbol, Luis de la Fuente, valoró la gran experiencia y resultado en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 de cara a una nueva fase de clasificación para un Europeo, con "ilusión" y una "primera convocatoria difícil".



"Estoy tremendamente ilusionado, nuevos retos, nuevas ilusiones, la sensación que genera este grupo, les conozco a todos, me hace ser muy optimista. Tengo la posibilidad de trabajar con un grupo, una generación muy buena, que viene de ser campeona de Europa Sub-17, Sub-19, y tengo la posibilidad de cerrar un círculo muy bonito, con la pelea por un Europeo Sub-21", dijo este jueves.



El técnico de 'La Rojita' compareció en el Francisco de la Hera de Almendralejo, donde este viernes se medirán con Rusia en la primera jornada. "Es un partido de clasificación, importante para empezar fuerte, esperamos que la gente que pueda estar, sentir el apoyo y cercanía del público que es lo más importante", apuntó.



"Pensamos solo en Rusia. Nos ha costado recoger información, han jugado dos partidos en el mes de julio, y es lo que tenemos, les sucederá lo mismo con los nuestros. Los primeros partidos de este tipo de competición siempre son los más difíciles, porque no hay información", añadió.



De la Fuente fue preguntado por Tokyo 2020, donde España se colgó la plata. "Recordando lo que conseguimos se sube la moral por las nubes. El nuevo grupo viene con ilusión tremenda y yo no puedo estar por debajo. Soy un afortunado de haber vivido en este año un Campeonato de Europa, unos Juegos y ahora de nuevo un Europeo", confesó.



"Todos los que hemos salido de los Juegos hemos salido reforzados. Es útil la experiencia y el rendimiento, es el ejemplo donde fijarse los jugadores jóvenes que llegan ahora. La primera convocatoria es la más difícil. En marzo y abril será diferente, esta primera hay que buscar el equilibrio entre jugadores que ya conozco y otros con un futuro y ganas de ser importantes. Hay muy buenos futbolistas en España", añadió.