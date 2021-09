Fútbol.- Competición desestima el aplazamiento de los partidos de Villarreal y Sevilla

LaLiga impugnará la resolución por no ser "ajustada a derecho"



El Comité de Competición de la RFEF ha desestimado la solicitud de aplazamiento de los partidos de la Jornada 4 de LaLiga Santander del Villarreal CF, que juega contra el Alavés, y del Sevilla FC, que recibe al FC Barcelona, ante el alargamiento de las fechas FIFA en Sudamérica, en una resolución que será impugnada por LaLiga por no ser "ajustada a derecho".



La presidenta del Comité de Competición ha desestimado aplazar esos partidos de Villarreal y Sevilla, los dos clubes de LaLiga Santander que habían pedido posponer sus partidos al considerar que estaban perjudicados por esa convocatoria de la zona CONMEBOL.



"LaLiga manifiesta su absoluta disconformidad ante la Resolución de la Presidenta del Comité de Competición, dictada por delegación del Presidente de la RFEF, de desestimar las solicitudes de aplazamiento presentadas por Villarreal y Sevilla", comunicó LaLiga.



Mientras que el Villarreal CF pidió aplazar su partido contra el Deportivo Alavés, fijado para el sábado 11 de septiembre a las 18.30 horas, el Sevilla FC hizo lo propio en cuanto al duelo contra el FC Barcelona, fijado para el mismo sábado a las 21.00 horas. Peticiones secundadas por LaLiga, organizadora de la competición.



Según explicó LaLiga, el motivo de dichas solicitudes es "poder mantener la integridad de la competición" como consecuencia de la extensión del período FIFA de septiembre (en Sudamérica), que fija la finalización del período el jueves 9 de septiembre --madrugada del viernes 10 en España--, con la llegada de muchos jugadores el mismo sábado por la mañana y debiendo jugar partidos "horas después".



"Finalmente, dichas solicitudes han sido desestimadas al considerar, inexplicablemente, que con base al artículo 239 del Reglamento General de la RFEF, las circunstancias planteadas no se identifican como una causa de fuerza mayor, motivada por una circunstancia imprevisible como la actual que va más allá de la mera convocatoria de los jugadores en la forma establecida por la reglamentación", explicó LaLiga.



En el mismo comunicado se señala que dicha resolución de la RFEF "contradice" el planteamiento realizado por la propia FIFA para oponerse a la medida cautelar solicitada por LaLiga ante el TAS, indicando que era "más fácil para LaLiga aplazar estos partidos que para FIFA aplazar los de las eliminatorias CONMEBOL".



"Por todo ello, LaLiga impugnará la referida resolución por considerarla que no es ajustada a derecho", manifestó el ente presidido por Javier Tebas.