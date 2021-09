Experimento probará monedas digitales de bancos centrales

(Bloomberg) -- El Banco de Pagos Internacionales pondrá a prueba el uso de monedas digitales de los bancos centrales en un experimento en el que participarán Australia, Malasia, Singapur y Sudáfrica, que podría conducir a una plataforma de pagos global más eficiente.

Con el nombre en código de “Project Dunbar”, el estudio tiene como objetivo desarrollar prototipos para una plataforma común que permitirá la liquidación internacional en monedas fiduciarias digitales emitidas por los bancos centrales, dijo el BPI el jueves en un comunicado. El sistema permitiría transacciones directas en monedas digitales de los bancos centrales (CBDC, por sus siglas en inglés) entre instituciones, al tiempo que reduciría el tiempo y el costo, según BPI.

A nivel mundial, los bancos centrales están tratando de adaptarse a las tecnologías de pago emergentes impulsadas por empresas tecnológicas como la china Ant Group Co. Adicionalmente, el proyecto Diem de Facebook Inc., anteriormente conocido como Libra, está desarrollando una red de pagos global que podría prestar servicio a su propia criptomoneda estable o a las CBDC.

El rápido crecimiento de las criptomonedas, que son distintas de las monedas digitales emitidas por los bancos centrales, presenta una potencial amenaza a los regímenes monetarios existentes y agrega urgencia a los debates sobre el manejo de las transferencias de dinero transfronterizas.

“Estamos seguros de que nuestro trabajo en múltiples CBDC para liquidaciones internacionales abrirá nuevos caminos en esta próxima etapa de las monedas digitales de los bancos centrales y sentará las bases para la conectividad de pagos globales”, dijo Andrew McCormack, director del Centro de Innovación del BPI en Singapur.

Es probable que los resultados del estudio se publiquen a principios del próximo año, agregó el PBI.

