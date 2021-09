Estados Unidos.- Stellantis compra una financiera en Estados Unidos por 240 millones de euros

19-05-2021 Logo de Stellantis. POLITICA ECONOMIA STELLANTIS



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El grupo automovilístico Stellantis ha anunciado este jueves la compra de F1 Holdings, una empresa de Estados Unidos especializada en la financiación de vehículos, por un precio de 285 millones de dólares (algo más de 240 millones de euros).



El objetivo estratégico de Stellantis con esta operación, que espera cerrar a finales de este año, es establecer una compañía financiera propia en Estados Unidos para respaldar sus ventas y capitalizar completamente su "sólida" posición en el mercado mientras crea valor a largo plazo para sus accionistas.



"Esta transacción marca un hito significativo en la estrategia de financiación de las ventas de Stellantis en el crítico mercado estadounidense", ha asegurado en un comunicado el CEO de Stellantis, Carlos Tavares.



"La propiedad de una compañía financiera en Estados Unidos una oportunidad que permitirá a Stellantis brindar a nuestros clientes y distribuidores una gama completa de opciones de financiación, incluidos préstamos minoristas y arrendamientos en el corto y medio plazo", ha subrayado Tavares.



Por su parte, el presidente y CEO de First Investors, Tommy Moore Jr., ha afirmado sentirse "emocionado", puesto que "formar parte de Stellantis proporciona estabilidad a largo plazo para nuestra empresa y nuestros empleados".



"Creemos que existen importantes oportunidades de crecimiento sin explotar para First Investors bajo la propiedad de Stellantis a medida que ampliamos nuestra gama de productos para respaldar el crecimiento de las ventas de automóviles de Stellantis", ha enfatizado.



BofA Securities ha actuado en esta operación como asesor financiero exclusivo y Sullivan & Cromwell como asesor legal de Stellantis. Ardea Partners trabajó como asesor financiero exclusivo y Goodwin Procter LLP como asesor legal de First Investors.