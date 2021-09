Estados Unidos deporta a Honduras a 148 hondureños indocumentados

Los repatriados retornaron a la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, donde fueron recibidos en el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), según un comunicado de la Presidencia. EFE/ José Valle/Archivo

Tegucigalpa, 1 sep (EFE).- Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron este miércoles a 148 hondureños que ingresaron de manera irregular a ese país, informó la Casa Presidencial de la nación centroamericana.

Los repatriados retornaron a la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, donde fueron recibidos en el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR), según un comunicado de la Presidencia.

La directora del CAMR, Julia Medina, dijo que la mayoría de los migrantes hondureños que han retornado en las últimas semanas han sido expulsados por autoridades de Estados Unidos y México, y un menor número por las de Guatemala.

"En estas últimas semanas hemos visto cómo ha incrementado el retorno de niños no acompañados, que en su mayoría están viniendo de la frontera entre México y Estados Unidos por vía terrestre y aérea", subrayó Medina.

En lo que va de 2021, el CAMR de Belén, de San Pedro Sula, ha recibido alrededor de 6.900 migrantes entre niños no acompañados y unidades familiares (padres que han viajado con sus hijos), según cifras oficiales.

"Aunque se les advierte a los compatriotas que no salgan del país, siempre siguen migrando, no por caravanas, pero sí por pequeños grupos en horas de la madrugada como se hacía antes", señaló.

Medina indicó que los migrantes hondureños retornados desde Estados Unidos, México y otros países reciben apoyó en el CAMR de Belén.

"Tenemos programas de Gobierno que brindan capital semilla para que ellos (los migrantes) puedan emprender y generar ingresos, para que no tomen esta decisión de salir del país", explicó.

Destacó que "el secuestro, trata de personas, asaltos y robos no han detenido estos flujos de migración atípica que han incrementado en las últimas semanas", pese a la pandemia de covid-19.

"Ha habido casos de familias completas que las secuestran y desde Estados Unidos pagan el rescate", acotó la funcionaria.

"NO ME VUELVO A IR"

"No me vuelvo a ir, ni intentarlo", indicó la hondureña Paola Cardona, quien retornó hoy a su país junto a su hijo de dos años luego de permanecer en Estados Unidos.

Señaló que fue "muy duro y amargo este viaje. Se aguanta mucha hambre. En todo el camino nos vieron como perros. Fueron doce días que duró todo esto"

"Irse con niños no es garantía de pasar la frontera, no deseo recordar ese camino y ni deseo volverlo a cruzar", indicó Cardona mientras consolaba a su hijo, quien presenta deterioro en su salud por la "mala alimentación que le tocó padecer durante el viaje".

Dijo, además, que los traficantes de personas, conocidos como coyotes, "le pintan cosas bonitas a uno, pero estando allá le toca lo más duro a uno".

"A los que tienen pensado irse, que se regresen, no lo intenten, porque es dinero el que van a botar; mejor inviértanlo en su familia", advirtió la hondureña.

Agregó que "Gracias a Dios estoy en mi país. Extrañaba mi tierra catracha y lo más importante es que vine con vida y salud".

"A uno lo tratan mal todo el camino. Los niños son los que más sufren. En mi caso, mi niño viene bien mal del estómago porque no se come todo este camino", acotó Cardona.