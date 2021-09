España.-Economía/Paro.- El paro registra su mayor caída mensual en un mes de agosto, con 82.583 desempleados menos

02-03-2021 Una persona espera en las inmediaciones de una Oficina de Empleo ubicada en Alcorcón, Madrid, (España), a 2 de marzo de 2021. La jornada de hoy destaca por los datos registrados por el Ministerio de Trabajo, que expone que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 44.436 desempleados en febrero (+1,1%), su mayor alza en este mes desde el año 2013, cuando se incrementó en 59.444 personas. El repunte del desempleo ha sido atribuido al "fuerte impacto" de la tercera ola de la pandemia y a las "severas restricciones" que se han impuesto para frenarla. ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press



El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 82.583 desempleados en agosto (-2,4%), su mayor retroceso en un mes de agosto dentro de la serie histórica, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.



En los tres meses anteriores (mayo, junio y julio) el paro registrado fue marcando récord de descensos, con retrocesos de 129.000, 167.000 y 197.000 desempleados, siendo éste último la caída más pronunciada hasta ahora en cualquier mes dentro de la serie histórica. El descenso del paro en agosto (-82.583 personas) no ha llegado a estas cifras, pero supone una caída récord para este mes.



Trabajo ha destacado que agosto es un mes en el que tradicionalmente sube el paro debido a la disminución de la actividad de muchos sectores por el periodo vacacional. No obstante, en agosto de este año no se ha producido dicha subida y el desempleo ha registrado su sexto mes consecutivo de caídas. De hecho, apunta el Ministerio, en los últimos seis meses, el paro se ha reducido en más de 675.000 personas.



Con el descenso del paro en agosto, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el octavo mes del año la cifra de 3.333.915 desempleados.



El dato de paro de agosto, al igual que ocurrió en los meses anteriores, no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados.



En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en agosto en 149.203 personas, registrando también su mayor caída de la serie en un mes de agosto.



En el último año el desempleo acumula un descenso de 468.899 parados, lo que supone un 12,3% menos.



El paro disminuyó en agosto en todos los sectores, salvo en la construcción, donde subió en 1.139 personas (+0,4%). El mayor retroceso del paro lo protagonizó el sector servicios, con 46.224 desempleados menos (-1,9%), seguido del colectivo sin empleo anterior (-22.873 parados); la agricultura (-13.499 desempleados), y la industria, que restó 1.126 desempleados y se sitúa ya en niveles prepandemia.



En agosto se registraron 1.407.563 contratos, un 25,8% más que en el mismo mes de 2020, de los que 118.985 fueron indefinidos, el 8,4% del total de contratos y un 23,6% más que en agosto de 2020.



El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones derivadas de trabajadores en ERTE alcanzó en julio (último dato disponible) la cifra de 343 millones de euros, frente a los 427 millones del mes de junio.