España defiende contactos "operativos" pero no "políticos" con los talibanes

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. EFE/Chema Moya/Archivo

Kranj (Eslovenia), 2 sep (EFE).- El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, dijo hoy a EFE que hay que mantener "contactos operativos" pero no "políticos" con los talibanes, para poder evacuar a los colaboradores afganos que no han podido abandonar el país antes del 31 de agosto.

"Hay que encontrar una solución lo más unitaria posible para extraer a nuestros colaboradores afganos (...) y también establecer unas pautas de comportamientos con los talibanes para poder mantener esos contactos operativos, en ningún caso contactos políticos", señaló Albares a su llegada a una reunión informal de dos días en Eslovenia de los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE).

El jefe de la diplomacia española, aseguró que "lo importante" de esos contactos es que los nuevos líderes de Afganistán fijen "puntos o periodos en el aeropuerto" de Kabul para que los países de la UE puedan desalojar a los que fueron sus colaboradores durante los 20 años de presencia en el país.

"España, evidentemente no va a negociar", puntualizó Albares, que por razones de seguridad evitó dar detalles de cómo deben llevarse a cabo las operaciones ni cuántas personas quieren abandonar Afganistán.

Además el ministro de Exteriores español subrayó que habrá que mantener contactos con los talibanes para entregar la ayuda humanitaria en Afganistán.

Insistió asimismo en que hay que pedir a los talibanes "un respeto de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, las niñas y todo tipo de minorías".

Esta es la primera reunión presencial que Albares mantiene con sus colegas europeos desde que asumió la cartera de Exteriores, si bien el pasado 17 de agosto ya asistió a un encuentro virtual con ellos, que el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, convocó de forma extraordinaria tras la llegada de los talibanes a Kabul.