Enoch: Voy a disfrutar en el Baskonia

El pívot estadounidense Steven Enoch durante su presentación como nuevo jugador del Baskonia, este jueves. EFE/David Aguilar

Vitoria, 2 sep (EFE).- El nuevo jugador del Baskonia Steven Enoch expresó este jueves que va a disfrutar en el equipo vitoriano y quiere ganar todo lo que pueda en un club que ve preparado para poder hacerlo.

El interior azulgrana, que vestirá el dorsal 23 y se ha comprometido por dos temporadas con la entidad baskonista, desveló en rueda de prensa que el conjunto vasco ya contactó con él después de la campaña pasada, pero el jugador prefirió probar en la liga de verano de la NBA. “Tuve suerte porque después de eso el Baskonia seguía interesado en mí”, celebró.

“El sueño de cualquier niño es jugar en casa o cerca de la familia, pero me encanta el baloncesto, me ha llevado por el mundo y no tengo ninguna problema en seguir jugando fuera de casa”, explicó el joven jugador de 23 años que debutó en la Liga ACB la temporada pasada en las filas del Monbus Obradoiro.

“Ahora mismo quiero jugar aquí, en Euroliga y ACB, y ganar todo lo que pueda. El equipo que tenemos es capaz de hacerlo”, aseguró el pívot, que sabe que si trabaja duro en Vitoria podrá jugar en la NBA.

A Steven Enoch le costó mucho adaptarse al curso anterior debido a la pandemia, pero eso le sirvió para estrechar lazos con el club gallego, algo que agradeció públicamente. Ahora espera coger más experiencia y “aprender nuevas cosas”. “Me están ayudando mis compañeros y me podré adaptar”, indicó.

Destacó su juego de espaldas al aro con las dos manos y su capacidad defensiva. “Soy un buen ancla para el equipo y puedo tirar desde los tres niveles. Creo que podré jugar bien”, comentó el nuevo jugador azulgrana, consciente de que debe mejorar “la defensa en el perímetro, aprender a proteger mejor el balón, cometer menos faltas, menos pérdidas y tomar mejores decisiones”.

Sin embargo está tranquilo porque todo esto llegará “con la experiencia y el tiempo”.