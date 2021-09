El ente electoral venezolano da un día más de plazo para inscribir candidatos

En la imagen un registro de una sede del Consejo Nacional electoral (CNE), en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña/Archivo

Caracas, 1 sep (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció este miércoles una nueva prolongación de 24 horas del plazo para inscribir candidatos a los comicios regionales y locales del próximo 21 de noviembre y que concluía a las 12 de la noche de hoy tras una primera ampliación de tres días.

Inicialmente, la etapa de postulaciones concluía el pasado domingo, pero un día antes de que finalizara, el CNE anunció una prórroga de tres jornadas más, es decir hasta esta noche.

En un comunicado difundido tan solo 5 horas antes del cierre del plazo, el CNE señala que la decisión de ampliar un día más "fue evaluada por las autoridades electorales en función de facilitar la participación del mayor número de Organizaciones con Fines Políticos (OFP)".

El ente electoral no precisó si esta decisión guarda relación con el anuncio hecho el martes por la oposición, que después de un amplio debate interno entre quienes apostaban por presentarse a las elecciones y los que no lo consideraban oportuno, optaron por concurrir a la pugna por las gobernaciones y las alcaldías.

Pero los opositores, que ayer aseguraron que todavía no tenían las listas definitivas de candidatos, a día de hoy no se inscribieron en el CNE.

La etapa de postulaciones comenzó el 9 de agosto, un día después de que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebrara sus elecciones internas.

Según el cronograma electoral inicial, el lunes de esta semana debería comenzar el período de presentación de recursos contra la admisión o rechazo de las postulaciones hechas, pero la prolongación anunciada hoy obliga a retrasar esta etapa.

El actual CNE fue elegido en mayo pasado por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de amplia mayoría chavista, y está compuesto por tres rectores de perfil oficialista, Pedro Calzadilla, Tania D'Amelio y Alexis Corredor, así como dos opositores, Enrique Márquez y Roberto Picón.

La presencia de dos políticos detractores del actual Gobierno ha favorecido que algunos sectores de la oposición decidieran presentarse a las elecciones, al contrario de lo que hicieron en las parlamentarias de diciembre del año pasado.

Actualmente, el bloque opositor agrupado en la denominada Plataforma Unitaria y formado por los partidos tradicionales más destacados mantiene unas negociaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro, cuyas sesiones comenzaron el pasado 13 de agosto en Ciudad de México con la firma de un memorando firmado por las partes.

En el documento suscrito, ambas delegaciones mostraron su disposición a "acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución con todas las garantías y entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones internacionales".

Una de las aspiraciones de la oposición es que las conversaciones con el Gobierno faciliten elecciones "libres, justas y transparentes" el próximo 21 de noviembre.