Eduardo Capetillo y las últimas 5 fotos de las que nadie deja de hablar en Instagram

Los posts más relevantes son:





27 años de mucho amor felicidades reina mía, gracias por todo tu amor, te adoro





Disfrutando 😎 #enjoylife #behappy #goodvibes #family #familia #dance #sing





Felicidades querido hijo, hoy a tus 27 una vez más juntos en otra aventura, vas a sorprender a más de uno te lo aseguro, todo mi amor siempre, disfruta lo que viene.





Próximamente en Biby Gaytán canal YouTube





Queridos amigos agradezco profundamente el interés y preocupación hacia mi persona, referente al tema del cancer en la piel del que hablé en el programa de mi hija Ana Paula quiero aclarar que hace algunos años me retiraron un melanoma maligno (cancer) esto fue un episodio aislado y fue producto de la excesiva exposición a los rayos solares SIN la debida protección, me reviso una vez al año y hasta ahora todo está BIEN afortunadamente, para mi, no mas sol y cuando lo hay, con mucha protección solar, si se toman las debidas precauciones no hay por qué volver a pasar por eso, gracias. Dear friends, I deeply appreciate the interest and concern towards me, regarding the issue of skin cancer that I spoke about in my daughter Ana Paula's program, I want to clarify that a few years ago a malignant melanoma (cancer) was removed, this was an isolated episode And it was the product of excessive exposure to the sun's rays WITHOUT proper protection, I check myself once a year and so far everything is OK, fortunately, for me, no more sun and when there is, with a lot of sun protection, if you take the due precautions there is no reason to go through that again, thank you.

Eduardo Capetillo Vázquez (Ciudad de México; 13 de abril de 1970). Su padre era el torero Manuel Capetillo. Pertenece a la familia Capetillo, quienes tienen una larga tradición como toreros, sus hermanos son Manuel Capetillo de Flores y Guillermo Capetillo, es primo del también actor Raymundo Capetillo.

Está casado con la actriz y cantante Bibi Gaytán, su ex compañera de Timbiriche, con quien tiene cinco hijos. Su carrera comenzó cuando ganó el festival Juguemos a Cantar, donde obtuvo el segundo lugar con la canción «Mi grupo toca Rock», lanzada más tarde por Orfeón Records.

En noviembre de 1985, Eduardo Capetillo se integró al grupo Timbiriche, ocupando el puesto de Benny Ibarra. En julio de 1989, Capetillo dejó el grupo y comenzó su carrera como solista y es sustituido por Claudio Bermúdez. En 1991, lanzó su primer álbum Dame una noche. En 1993, sale su segundo álbum Aquí estoy y más tarde llegó su tercera producción discográfica, Piel ajena en 1995.

Participó en la versión teatral en español de Grease, Vaselina y en 1986 grabó su primera telenovela, Martín Garatuza. Con Mariana Garza protagonizó Alcanzar una estrella, trabajó con Bibi Gaytán, Paulina Rubio y Rafael Rojas en Baila conmigo. Se convirtió en un ídolo en el mundo latino gracias a títulos como Marimar, junto con Thalía, que fue vista en más de 150 países.