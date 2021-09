Ecuador expondrá plan de trabajo para la pospandemia en reunión de la CAN

El ministro ecuatoriano de Exteriores, Mauricio Montalvo, durante una entrevista con Efe, hoy en Quito (Ecuador). Montalvo mencionó que los contratos entre la Embajada de Ecuador y la cooperativa Kinema se suscribieron "muchos años atrás" y no fueron renovados. EFE/ José Jácome

Quito, 2 sep (EFE).- Ecuador presentará este viernes a sus socios de la Comunidad Andina (CAN) las líneas generales de su plan de trabajo para la época postpandemia y sobre cómo apostar por el desarrollo a escala regional, dijo a Efe el ministro ecuatoriano de Exteriores, Mauricio Montalvo.

Lo hará en una reunión del Consejo ampliado de Ministros de Relaciones Exteriores con los de Comercio Exterior, en un encuentro semipresencial en el que Ecuador actúa de anfitrión por ser el país que ostenta la presidencia pro tempore del organismo de integración regional.

"El eje central va a ser la relación pospandemia, líneas de acción que permitan ayudar a los países miembros a recuperarse de la pandemia, que ha afectado incluso al fenómeno migratorio", declaró el canciller.

Cuestiones comunes a todos que "hay que atender", y que contemplarán el "relanzamiento en términos de medidas orientadas a la creación de empleo, una apuesta fuerte por la pequeña y mediana empresa, y fortalecer la conectividad en la región, que ahora es tan necesaria".

La XLIX Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores Ampliado tendrá lugar a partir de las 10.00 hora local (15.00 GMT) y servirá de marco para la presentación del Plan de Trabajo 2021-2022.

La cita contará con la presencia de la vicepresidenta y ministra de Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez y el secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Pedraza.

De manera virtual participarán los cancilleres de Perú, Oscar Maúrtua, y de Bolivia, Rogelio Mayta, así como los ministros de comercio de dichos países.

TRES ÁREAS PRIORITARIAS

El trabajo de Ecuador al frente del organismo, que recientemente cumplió 52 años, se enfocará en tres áreas prioritarias: reactivación económica y social pospandemia, relacionamiento externo del mecanismo y fomento de la cercanía de la población a la Comunidad Andina.

Montalvo explicó que la presidencia de su país "apostará por el relanzamiento de la CAN", algo que "muchas veces se ha hecho" pero que "Ecuador, como el presidente Guillermo Lasso ha mencionado, espera continuar, fortalecer y consolidar este espacio".

La CAN, que reúne a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú bajo un mismo techo, "ha sabido desarrollar una institucionalidad interesante. No con el alcance del caso europeo, pero a diferencia de otros mecanismos de la región tiene una secretaria permanente, una sede fija, instancias como el tribunal de justicia, un parlamento, una universidad y mecanismos de cooperación".

"Mal o bien, permanece, con todas las críticas, a pesar de todo sigue vigente y con el afán de los Estados miembros de poder darle una mayor vitalidad", destacó el canciller.

En la reunión está prevista la participación virtual del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, quien abordará la cooperación en materia científica que el organismo ofrecerá a los países de la región andina en la lucha contra el Fusarium, plaga que ataca a las plantas de banano.

Por su parte, el presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Gustavo García Brito, expondrá ante el Consejo Ampliado la situación y perspectivas de este órgano del Sistema Andino de Integración (SAI).