Duplantis busca volar en Bruselas hacia nuevo récord de salto con garrocha

El sueco Armand Duplantis será la gran estrella el viernes en la reunión de la Liga de Diamante de Bruselas, donde podría lanzarse de nuevo al asalto de su récord del mundo de salto con garrocha (6,18 m).

. Duplantis quiere más

Seis días después de haber superado en París los 6 metros (6,01 m), y de una discreta actuación en Lausana (5,62 metros) el 26 de agosto, Armand Duplantis confía en realizar un buen papel en Bruselas.

"Me siento en buena forma, no es fácil lograr un récord del mundo pero daré lo máximo de mí mismo. Cada vez trato de lograr lo que nunca antes se hizo. No podemos anticipar cuándo caerá un récord personal o un récord del mundo, se necesita una combinación de muchas cosas, tiene que ser un día perfecto, que haga calor, la energía del público. Pero para nosotros los pertiguistas el elemento más importante es el viento", declaró el prodigio sueco de 21 años, quien trató sin éxito en París de elevar el listón a 6,19 metros.

El flamante campeón olímpico se medirá con el medallista de plata en Tokio, el estadounidense Chris Nilsen.

. Hassan, una reina cansada

La reina de los Juegos de Tokio (3 medallas, dos de ellas de oro en 5.000 m y 10.000 m), correrá la milla (1.852 m), de la que ostenta el récord del mundo desde 2019 (4 minutos 12 segundos 33 centésimas).

Dos semanas después de un regreso victorioso en Eugene en los 5.000 m, Sifan Hassan estima poder al fin saborear su quincena olímpica luego de haber sentido mucho estrés antes, durante y justo después del evento.

"Estoy mentalmente y físicamente cansada", confesó.

. Bromell a rehacerse

Uno de los grandes derrotados de los Juegos sigue en busca de recuperar sus mejores sensaciones. Llegado a Tokio con el mejor crono del año en los 100 metros (9 segundos 77 centésimas) y con la etiqueta de favorito, Trayvon Bromell decepcionó al ser eliminado en semifinales.

Su regreso a la competición no lo tranquilizó ya que sólo pudo ser cuarto en Eugene el 21 de agosto.

Y sus rivales en Bruselas no serán sencillos de batir; su compatriota Fred Kerley, subcampeón olímpico, y el sudafricano Akani Simbine, a pies del podio en los Juegos.

. Richardson contra medallistas olímpicas

Privada de los Juegos Olímpicos debido a la suspensión de un mes después de un control positivo en cannabis, la estadounidense Sha'Carri Richardson falló en su regreso a la pista con un 9º y último puesto en los 100 metros en Eugene.

La autora de la sexta mejor marca de todos los tiempos en el hectómetro (10 segundos 72 centésimas), competirá en los 200 metros, distancia en la que su récord personal es de 22 segundos 00, y en la que correrá junto a Christine Mboma, 2ª en Tokio, Dina Asher-Smith, campeona del mundo en 2019, y Shericka Jackson, 3ª de los 100 m en los Juegos.

