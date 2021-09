Draghi critica la posición de la UE en la gestión de la crisis afgana

EFE/EPA/FABIO FRUSTACI / POOL

Roma, 2 sep (EFE).- El primer ministro italiano, Mario Draghi, criticó hoy la posición de la Unión Europea (UE) en la gestión de la crisis afgana, que demuestra "la pobreza" a la hora de afrontar el fenómeno de la inmigración, dijo, al tiempo que lamentó que algunos países no hayan acogido a refugiados.

La gestión de la crisis afgana "ha vuelto a demostrar la pobreza de la UE en lo que respecta a la gestión de la inmigración, es un problema global y la UE, unida en muchos aspectos, es incapaz de abordarlo", dijo Draghi en una rueda de prensa, tras la celebración del Consejo de Ministros.

"Frente a esa terrible tragedia, hay países que han dicho: no queremos refugiados. ¿Cómo se puede decir eso?", se preguntó.

Draghi mantendrá hoy una reunión en Marsella (Francia) con el presidente francés, Emmanuel Macron, que tendrá como telón de fondo la crisis que se ha abierto en Afganistán con la llegada al poder de los talibanes, pero también otros temas como Libia, los flujos migratorios hacia Europa o las relaciones bilaterales.

El primer ministro explicó que Italia ha acogido a 5.000 afganos que recibieron la condición de refugiados y fueron vacunados de inmediato y que se encuentran a la espera de ser distribuidos por las distintas regiones del país e iniciar su camino de integración.

Draghi y su ministro de Exteriores, Luigi di Maio, trabajan intensamente para organizar a mediados de este mes un G20 extraordinario sobre Afganistán, antes de la cumbre final de jefes de Estado y de Gobierno del grupo que tendrá lugar a finales de octubre.

"Yo creo que se celebrará. Seguimos con conversaciones, por el momento no hay ningún país que ya sepa qué estrategia aplicar, todos los países están hablando, reflexionando sobre el futuro, pero no hay una ruta diseñada", expuso.