Cuba mantiene la tendencia a la baja en contagios de covid-19

Un hombre camina con una carretilla frente a un policlínico, el 19 de agosto de 2021, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 2 sep (EFE).- Cuba registró este jueves 6.208 nuevos casos de covid-19, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap) en su parte diario, y continúa con la tendencia a la baja en el número de contagios diarios tras marcar máximos de más de 9.000 las pasadas semanas.

El número de fallecidos en esta jornada, sin embargo, se mantuvo alto, con 87 decesos, once más que en la víspera.

Cuba acumula 665.672 positivos al SARS-Cov-2 y 5.464 muertes desde el primer enfermo confirmado el 11 de marzo de 2020.

Para detectar los 6.208 casos del jueves, de los cuales 11 tuvieron la fuente de infección en el extranjero, se procesaron 57.137 muestras.

En los hospitales, centros habilitados y domicilios están ingresadas 96.261 personas: 32.909 casos activos -151 críticos y 271 graves-, 59.175 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.

El país caribeño, donde viven 11,2 millones de personas, mantiene una tasa de incidencia superior al millar de contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días, una de las más elevadas del mundo.

Por provincias, la occidental Pinar del Río notificó 818 contagios, seguida por La Habana con 717, según los datos del Minsap.

En Cuba se está llevando a cabo un estudio de intervención sanitaria en las zonas de riesgo con las vacunas propias Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus.

Más de tres millones de personas han recibido hasta el momento las tres dosis necesarias de esas fórmulas contra el coronavirus.

Cuba no integra el mecanismo Covax auspiciado por la Organización Mundial de la Salud para que las naciones de ingresos medios y bajos accedan a las vacunas, ni tampoco las ha comprado en el mercado internacional.