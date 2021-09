Coronavirus.- Cuba vacunará contra la COVID-19 a niños y adolescentes entre 2 y 18 años usando fármacos propios

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias de Cuba vacunarán con alguno de los fármacos desarrollados en el país a niños y adolescentes de entre dos y 18 años a partir del domingo, según ha confirmado este miércoles el estatal Instituto Finlay de Vacunas (IFV).



"El cronograma para la vacunación establece que del 5 de septiembre al 5 de noviembre se inmunizarán con Soberana 02 los niños de 12 a 18 años. Del 15 de septiembre al 15 de noviembre se inmunizarán con Soberana 02 los niños de dos a once años. Del 3 de septiembre al 4 de octubre recibirán Abdala los estudiantes de grado doce", confirmó el IFV en un mensaje en Twitter.



El objetivo de las autoridades cubanas es que para septiembre hayan recibido al menos una dosis todas las personas vacunables en el país, según una nota publicada en el sitio web Cubadebate recogida por la agencia de noticias Sputnik.



Cuba, primer país latinoamericano en desarrollar vacunas propias contra la COVID-19, espera que para finales de noviembre ya esté completamente inmunizado el 92,6 por ciento de la población, incluyendo niños.



Para estos se utilizarán los fármacos Soberana 02 y Soberana Plus, desarrollados por el IFV. Ambos compuestos se aplican actualmente en un estudio clínico a 350 niños de La Habana de entre tres y 18 años de edad.



La vacunación con Soberana sigue un esquema de tres dosis --dos dosis de Soberana 02 en intervalo de 28 días y una de Soberana Plus al día 56--. Este esquema ha demostrado una efectividad del 91,2 por ciento contra los cursos sintomáticos de la enfermedad.