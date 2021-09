Congresistas de Florida presentarán ley antiaborto similar a la de Texas

El Legislativo de Florida señaló este jueves que "sin duda" presentará una iniciativa contra el aborto similar a la polémica ley que entró en vigencia el martes pasado en Texas, que prohíbe abortar desde las seis semanas de gestación. EFE/EPA/SHAWN THEW/Archivo

Miami, 2 sep (EFE).- El Legislativo de Florida señaló este jueves que "sin duda" presentará una iniciativa contra el aborto similar a la polémica ley que entró en vigencia el martes pasado en Texas, que prohíbe abortar desde las seis semanas de gestación.

Congresistas de ambas cámaras del Legislativo, controladas por Partido Republicano, al igual que en Texas, anunciaron este jueves la intención de presentar un proyecto de ley similar al texano, que prácticamente prohíbe por completo el aborto.

El presidente del Senado de Florida, Wilton Simpson, aseguró que ya están trabajando en un proyecto similar.

"No hay duda" de que Florida considerará un proyecto de ley de aborto como el de Texas, manifestó Simpson al canal 8 WFLA de Tampa, en la costa oeste de Florida.

En el mismo sentido se pronunció el representante a la Cámara baja Anthony Sabatini, que en el pasado ha presentado sin éxito iniciativas similares.

"Es hora de comenzar a salvar las vidas de niños no nacidos inocentes en Florida", dijo Sabatini al canal ABC de Tallahasse, la capital estatal.

La nueva norma de Texas prohíbe abortar desde las seis semanas de gestación, cuando se puede detectar el latido del corazón del feto y muchas mujeres no saben aún que están embarazadas, y no contempla excepciones en casos de incesto o violación.

Además, permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar infringiendo la prohibición.

Entre tanto, Simpson se mostró complacido de que el Tribunal Supremo de EE.UU., que cuenta con una mayoría conservadora reforzada, determinó el miércoles que no bloqueará la ley de Texas.

"La ley de Texas representa un nuevo enfoque y el hecho de que la Corte Suprema no impidió que entrara en vigencia es alentador", manifestó Simpson.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Joe Biden, ordenó hoy movilizar todos los recursos posibles de su Gobierno para "garantizar que las mujeres en Texas tengan abortos seguros y legales" al considerar "un asalto" a los derechos de las mujeres la decisión del Supremo.

El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en EE.UU. con el fallo de 1973 en el caso de Roe contra Wade, que estableció que una mujer puede acabar con su embarazo durante los primeros seis meses de gestación.