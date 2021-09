Concepto de sedán eléctrico de Audi reduciría brecha con Tesla

(Bloomberg) -- Audi dejó entrever un sedán eléctrico que será clave para reducir nuevamente la brecha tecnológica con Tesla Inc. y ampliar las entregas y los beneficios para finales de la década.

El concepto de diseño de Grandsphere representa el primer vehículo desarrollado por un grupo de trabajo de ingeniería apodado Artemis que fue creado el año pasado. Es el precursor de un sedán cuya producción está programada para 2025 y contará con una pila de software completamente nueva que, bajo ciertas circunstancias, podrá asumir la conducción que usualmente realiza el humano.

“La conducción altamente automatizada es revolucionaria en la industria automotriz”, dijo Oliver Hoffmann, director de desarrollo de Audi, a periodistas antes del primer Salón del Automóvil de Europa desde el inicio de la pandemia, el cual se realizará la semana que viene en Múnich. El comentario se hace eco de la opinión de Herbert Diess, director ejecutivo de la empresa matriz de Audi, Volkswagen AG, que espera que la autonomía sea incluso más transformadora que la electrificación.

La unidad de automóviles premium de VW se ha embarcado en una profunda revisión para impulsar la eficiencia y compartir tecnología en el grupo de fabricación de automóviles más grande de Europa, con esfuerzos conjuntos que van desde el software hasta las celdas de batería. El desarrollo de estos componentes requiere inversiones masivas a medida que la industria se aleja de los motores de combustión interna.

Grandes ambiciones

Audi espera casi duplicar las entregas anuales a 3 millones de automóviles en 2030 en comparación con los 1,7 millones del año pasado, cuando las ventas se vieron impactadas por el covid-19.

“Este objetivo es muy ambicioso, pero a la luz de las previsiones del mercado y nuestra atractiva cartera de productos, es posible”, dijo Duesmann. “Al mismo tiempo, la rentabilidad es clave”.

Audi retomó la publicación de un rendimiento trimestral de las ventas comprendido en su rango objetivo del 9% al 11%. Las crecientes economías de escala logradas por el grupo VW sugieren que mantener un margen del 11% “es definitivamente realista para nosotros a largo plazo”, dijo Duesmann. Él espera que una gran parte del crecimiento anticipado de la marca provenga de la venta de más vehículos medianos y grandes.

El concepto de Grandsphere tiene 5,35 metros de largo y rines deportivos de 23 pulgadas, así como un volante retráctil. Puede recargarse con suficiente energía para más de 300 kilómetros de conducción en 10 minutos y podría alcanzar un máximo de más de 750 kilómetros de rango.

Audi se comprometió a que, a partir de 2026, todos los vehículos nuevos que presente serán completamente eléctricos, pero mantener las ganancias de los modelos con motores de combustión será vital para ayudar a financiar el cambio tecnológico. La marca espera que la brecha de margen entre los automóviles eléctricos y de combustión se cierre en dos o tres años.

