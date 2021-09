China/Taiwán.- Taiwán alerta de que China podría "paralizar" sus defensas con ataques electrónicos

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Defensa de Taiwán ha advertido en un informe al Palamento de que China posee los medios para "paralizar" sus defensas en el caso de un conflicto armado.



El informe, al que ha tenido acceso la agencia Bloomberg, indica que China puede neutralizar las defensas aéreas y marítimas de la isla lanzando una serie de "ataques electrónicos suaves y duros", que podrían cortar las telecomunicaciones o bloquear las defensas aéreas del territorio.



También detalla una serie de posibles acciones militares por parte del Gobierno chino, que incluyen la invasión de islas adyacentes o un ataque directo contra las autoridades en Taipéi.



El Partido Comunista de China considera la isla como parte de su territorio nacional. Aunque Taiwán no es reconocido como Estado por la mayor parte de la comunidad internacional, sí mantiene relaciones no diplomáticas con la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros.



Estados Unidos es de hecho el principal aliado militar del Gobierno de Taipéi y su principal proveedor de armamento.



A pesar de los avances tecnológicos del gigante asiático, el informe aclara que China no cuenta en la actualidad con la capacidad logística necesaria para una invasión de la isla.



Aún así, el documento recomienda monitorizar los entrenamientos de desembarco de tropas que realiza el país, ya que sí cuenta con la capacidad de invadir islas vecinas.



Taiwán se prepara para realizar sus ejercicios militares anuales este 15 de septiembre, en lo que será una "prueba de la alerta general" de la isla contra las amenazas de Pekín, según ha afirmado el portavoz del Ministerio de Defensa Shih Shun en declaraciones recogidas por el medio hongkonés 'South China Morning Post'.



Además de los ejercicios militares, las autoridades de la isla desarrollarán un simulacro de ataque aéreo a gran escala por parte del Ejército chino.