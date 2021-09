Catar envía otro equipo técnico a Kabul para la posible reanudación de vuelos

EFE/EPA/STRINGER

El Cairo, 2 sep (EFE).- Otro equipo técnico catarí viajó hoy a Kabul para abordar la reanudación de los vuelos desde y al aeropuerto de la capital afgana, después de que ayer fuera enviado el primer equipo que está aún evaluando la situación de esas instalaciones, informó a Efe una fuente conocedora del asunto.

La fuente detalló que las conversaciones se desarrollan en base a las visitas y evaluaciones previas, pero que de momento no hay un acuerdo para "ofrecer asistencia técnica" a los talibanes para operar el aeropuerto de Kabul.

Las conversaciones tienen lugar a petición de la Autoridad de Aviación Civil de Afganistán, agregó la fuente, y todavía están en la "fase de evaluación" para identificar "cualquier hueco".

Por su parte, la cadena de televisión catarí Al Yazira detalló que todavía están evaluando los daños en la torre de control, en el suelo, los equipos y las pistas del aeropuerto de Kabul tras la salida de las tropas estadounidenses y la toma de control de las instalaciones por parte de los talibanes el día 31.

Hoy mismo, el ministro de Asuntos Exteriores catarí, Mohamed bin Abderrahman Al Zani, afirmó en una rueda de prensa que su Gobierno está "trabajando muy duro y hablando con los talibanes para ver cuáles son los riesgos y necesidades para que el aeropuerto vuelva a operar".

Asimismo, dijo que también mantiene contactos "con la parte turca para ver si puede ofrecer asistencia técnica", que los propios talibanes han dicho que aceptarían.

"Si la ayuda de Catar va a hacer que el aeropuerto opere antes, vamos ayudar en el proceso", señaló, pero recalcó que no hay un acuerdo aún en ese sentido con los talibanes y no reveló si su país podría operar directamente el aeropuerto o sólo prestar ayuda.

Catar hospeda la principal base militar de EE.UU. en el golfo Pérsico, la base aérea de Al Udeid, en la que hicieron escala muchos de los vuelos de evacuación de Kabul en las pasadas dos semanas.