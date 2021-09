Broadcom da pronóstico optimista ante fuerte demanda de chips

(Bloomberg) -- Broadcom Inc., uno de los mayores fabricantes de chips del mundo, entregó un pronóstico de ventas trimestral alcista, apoyado por la demanda de componentes utilizados en redes informáticas corporativas y teléfonos inteligentes.

Los ingresos en el cuarto trimestre serán de aproximadamente US$7.350 millones, dijo la compañía el jueves en un comunicado. Esto contrasta con un promedio de estimados de analistas de US$7.230 millones, según datos compilados por Bloomberg.El director ejecutivo, Hock Tan, reformó la industria de los chips con una serie de adquisiciones que han convertido a su empresa en uno de los mayores fabricantes de estos cruciales componentes electrónicos. El alcance de sus productos, desde teléfonos inteligentes hasta poderosa maquinaria de redes de computadores, significa que la compañía es un referente de la demanda en toda la economía.Los chips de conectividad inalámbrica de Broadcom se utilizan en el iPhone de Apple Inc. y en otros teléfonos inteligentes. Su interruptor de silicio y diseños personalizados son partes esenciales de los centros de datos propiedad de gigantes de la computación en la nube como Google de Alphabet Inc. y AWS de Amazon.com Inc. Broadcom también es un importante proveedor de silicio utilizado en decodificadores y equipos de redes domésticas.

Como muchos de sus pares, Broadcom depende en gran medida de la producción subcontratada de sus chips, y la empresa estadounidense es uno de los clientes más importantes de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Un aumento en la demanda provocó una escasez de muchos tipos de chips en toda la industria.Tan fue uno de los primeros líderes de la industria en señalar esta crisis y pasó las solicitudes de sus clientes a pedidos no cancelables a largo plazo. La compañía con sede en San José, California, dijo que básicamente ya tiene el resto del año vendido, y aseguró a los inversionistas que su política de no cancelación significa que los clientes no están acumulando inventario, el precursor habitual de un colapso de la demanda.

En el tercer trimestre fiscal, que terminó el 1 de agosto, las ganancias de Broadcom aumentaron a US$6,96 por acción, excluyendo algunos ítems. Los ingresos aumentaron un 16% a US$6.780 millones. Analistas habían pronosticado una ganancia de US$6,85 por acción sobre ventas de US$6.760 millones.

