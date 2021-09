Britney Spears no afrontará cargos por el incidente con su empleada

Manifestaciones en defensa de Britney Spears este verano en EEUU. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 1 sep (EFE).- Britney Spears no tendrá que afrontar cargos por la acusación de una empleada de su casa, que aseguró que la cantante la había golpeado durante una discusión a mediados de agosto.

La Fiscalía del condado de Ventura (California, EE.UU.) anunció este miércoles en un comunicado que, tras revisar esa acusación, decidieron no presentar cargos contra la estrella del pop.

El incidente se produjo el lunes 16 de agosto sobre las 10.25 hora local (17.25 GMT) en la casa de la cantante en Thousand Oaks, ubicada en el condado de Ventura y a unos 60 kilómetros del centro de Los Ángeles.

La empleada aseguró que Spears "la golpeó" durante el altercado, aunque nadie resultó herido.

Mathew Rosengart, el abogado de la artista, explicó que la disputa se produjo por un teléfono móvil, sin ofrecer muchos más detalles.

Además, Rosengart negó que Spears golpeara a la empleada y consideró que la investigación es un "despojo" que pertenece a un "tabloide sensacionalista y exagerado".

"Cualquiera puede hacer una acusación así, pero esto debería haberse archivado inmediatamente", argumentó.

Rosengart es un abogado que ha llevado casos de celebridades como Sean Penn y Steven Spielberg y al que Spears contrató recientemente para la disputa legal con su padre, Jamie Spears, que ejerce como tutor legal de la cantante desde hace 13 años y controla todos los aspectos de su vida.

El padre de Britney se hizo cargo de su vida personal y de sus finanzas tras una etapa de comportamiento errático que ocupó titulares en 2008.

Aunque la medida fue de carácter temporal en su inicio, se ha mantenido a lo largo de 13 años en los que la artista ha actuado, publicado discos y protagonizado un espectáculo millonario en Las Vegas entre 2013 y 2017, a veces en contra de su voluntad.

El pasado 12 de agosto, Jamie Spears comentó su intención de renunciar a seguir como tutor legal de la cantante, pero su anuncio llegó sin fecha de retirada y con una serie de condiciones que mantendrán la responsabilidad de la tutela en otras manos.

El conflicto abierto entre la cantante y su padre ha generado un gran movimiento en las redes sociales de apoyo a la artista.

El lema "#FreeBritney" (Libertad para Britney) ha tomado impulso este año tras el estreno del documental "Framing Britney Spears", una cinta elaborada por The New York Times que repasa los aspectos más controvertidos y ásperos de la carrera de la artista.