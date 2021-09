Barty supera a Tauson y pasa a tercera ronda

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Flushing Meadows (Nueva York, EE.UU.), 2 sep (EFE).- La tenista australiana Ashleigh Barty, primera cabeza de serie, mantuvo su marcha triunfal en el Abierto de Estados Unidos al vencer este jueves por 6-1 y 7-5 a la danesa de 18 años Clara Tauson y consiguió el pase a la tercera ronda por cuarta vez consecutiva en las siete participaciones que lleva en el último torneo de Grand Slam de la temporada.

El partido, disputado en la pista central Arthur Ashe Stadium, estuvo siempre bajo control de Barty que impuso desde el inicio su mejor tenis en todas las facetas del juego y apenas necesitó 34 minutos para llevarse la primera manga después de colocarse con parcial de 5-0.

Aunque el segundo set fue más competido y Tauson consiguió hacerle dos "break" a la número uno del mundo, al final la campeona de Wimbledon impuso su experiencia y mejores golpes de derecha, además de un gran resto que le aseguró la victoria tras una hora y 30 minutos de acción.

Barty acabó el partido con 11 aces y dos dobles faltas comparados a los 2 y 3, respectivamente, que tuvo Tauson, que tampoco pudo en el intercambio de golpes con 14 ganadores por 25 errores no forzados.

La número uno del mundo logró 33 golpes ganadores, incluidos 12 de las 17 subidas que tuvo a la red, y cometió 26 errores no forzados.

Barty rompió el servicio de su rival cinco veces y fue sólida con su primer saque al ganar el 80 por ciento de sus puntos de primer servicio en total.

El momento clave del partido se dio con el segundo juego fue del partido, que ganó Barty, pero no sin dificultades, ya que la australiana necesitaba 10 puntos de quiebre en ese juego antes de poder tomar el servicio de Tauson y abrir una ventaja de 2-0. A partir de ahí, sin embargo, Barty no tuvo problemas para llegar a la ventaja de un set.

El juego de poder de Tauson, sin embargo, la ayudó a dar una gran pelea en el segundo set. Después de quedarse atrás en un quiebre temprano, Tauson quebró a Barty por primera vez para retroceder en el servicio en el 1-1, luego aguantó por 5-4 con algunos servicios decisivos, salvando un punto de partido en el proceso.

Barty sirvió para el partido en el siguiente juego, pero una excelente jugada en la red de Tauson, junto con los errores de Barty, permitieron a la joven danesa empatar a 5. Sin embargo, Barty se recuperó con otro quiebre por 6-5, y aunque también tuvo que salvar un punto de break más en ese juego, la favorita número uno del torneo se mantuvo firme para la victoria.

La próxima rival de Barty en la tercera ronda será la ganadora del partido que van a disputar la estadounidense Shelby Rogers, cuarta finalista del Abierto 2020, frente a la rumana Sorana Cirstea, pero no tendrá a ninguna cabeza de serie hasta que no lleguen los cuartos de final.

En otros resultados de la competición individual femenina, la suiza Belinda Bencic, undécima cabeza de serie, superó sin problemas la segunda ronda al vencer por 6-3 y 6-1 a la italiana Martina Trevisan, mientras que la griega María Sakari, decimoséptima favorita, derrotaba 6-4 y 6-2 a la checa Katerina Siniakova.