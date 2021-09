Australia celebra 70 aniversario de alianza con EE. UU.

Australia y Estados Unidos conmemoraron el miércoles el 70 aniversario del acuerdo de defensa ANZUS, el cual, según los analistas, ha ofrecido algunos beneficios, pero también ha arrastrado a Australia a largos conflictos.

El Australia, New Zealand and United States Security Treaty fue firmado el 1 de septiembre de 1951 y su concepto era garantizar la seguridad en la región del Pacífico.

El jefe de la fuerza de defensa australiana, general Angus Campbell, dijo en un comunicado que el acuerdo fue “fomentado sobre una base de firme respaldo a la democracia liberal y el respeto al imperio de la ley”.

En un mensaje de video para conmemorar el aniversario, el presidente de E.E. UU., Joe Biden, elogió su longevidad.

“A través de los años, los australianos y los estadounidenses han fomentado una insuperable alianza y un compañerismo sencillo, establecidos sobre valores compartidos y una visión compartida”, dijo Biden.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, replicó la percepción de Biden en palabras en el Parlamento Federal el miércoles.

“Compartimos la esperanza, compartimos las responsabilidades y compartimos la visión”, dijo Morrison.

Australia ha seguido a Estados Unidos en conflictos sucesivos y los analistas dicen que la intención del gobierno de Morrison es fortalecer el tratado en la creencia de que reafirma la seguridad nacional de Australia.

No deja de haber, sin embargo, tensiones en la alianza. Los analistas han señalado que Morrison y Biden no hablan desde hace meses y que Australia no fue consultada sobre la salida de Estados Unidos de Afganistán, a pesar de su colaboración ininterrumpida en los 20 años del conflicto.

Donald Rothwell, un experto en leyes internacionales de la Universidad Nacional de Australia, dice que el tratado AZUS ha arrastrado a Australia a muchos conflictos perjudiciales, como la guerra de Vietnam.

Sin embargo, aunque Washington es el socio dominante de la alianza, Australia ha probado que es un socio de confianza.

“La participación de Australia le ha dado credibilidad a misiones multinacionales que Estados Unidos ha tratado de encabezar, en lugar de hacerlo unilateralmente, y han resultado significativamente beneficiosas para Estados Unidos”, dijo Rothwell.

Una pequeña ceremonia celebró el aniversario en el Monumento Australia – EE. UU. en Canberra.

Nueva Zelanda, por su parte, ya no mantiene una relación bilateral de seguridad con Washington. En septiembre de 1986, EE. UU. suspendió sus obligaciones del tratado con Nueva Zelanda después de Wellington inició una zona de exclusión nuclear en sus aguas territoriales.

No obstante, Nueva Zelanda y Estados Unidos cooperan bajo la alianza de seguridad Cinco Ojos, que incluye también a Gran Bretaña, Canadá y Australia.

[Con información de Phil Mercer]

