Asus ZenFone 8: Tecnología punta sin ser un gigante

HANDOUT - El móvil Asus ZenFone 8 dispara fotos diurnas nítidas y de colores precisos con su cámara principal con gran angular y 64 megapíxeles y la cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles. Foto: Asus/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

¿Cuanto más grande, mejor? Los móviles modernos son cada vez voluminosos y más caros. Algunos incluso se asemejan a tabletas. ¿Pero qué pasa con las personas que desean un dispositivo compacto para usar con una sola mano? Para estos usuarios, Asus ha lanzado al mercado su ZenFone 8, de dimensiones decididamente más austeras que las de sus competidores. Los tamaños especificados en la hoja de datos son 148 por 68,5 por 8,9 milímetros. En comparación: el Galaxy S21 Ultra de Samsung destaca con 165,1 por 75,6 por 8,9 milímetros, mientras que el iPhone 12 Pro Max mide 160,8 por 78,1 por 7,4 milímetros. Esto significa que el ZenFone 8 no es diminuto, sino solo más compacto que sus rivales. Sorprendentemente, estas reducidas dimensiones apenas suponen una limitación en el uso diario. El interior del dispositivo es todo lo que se puede esperar de un modelo de gama superior actual: procesador Snapdragon 888 de Qualcomm, hasta 256 gigabytes (GB) de memoria y de 6 a 16 GB de RAM, según la versión. El móvil cuenta con WLAN 6 y Bluetooth 5.2, así como con tecnología 5G en todas las bandas relevantes. La pantalla AMOLED de 5,9 pulgadas causa una buena impresión desde el primer vistazo. Las imágenes tienen un aspecto nítido y un bonito colorido. La razón es la alta densidad de 446 píxeles por pulgada (PPI) con una resolución de 1080 por 2400 píxeles. La alta luminosidad de 700 nits (hasta 1100 en algunas aplicaciones), el HDR10+ y la tasa de refresco variable de hasta 120 hercios contribuyen a un rendimiento notable. La pantalla también alberga el rapidísimo sensor de huellas dactilares. El ZenFone 8 presenta dos características muy prácticas que actualmente están ausentes en la mayoría de los teléfonos inteligentes: tiene tanto una conexión para auriculares, como un LED de notificaciones en la parte inferior. Lo que le falta es una ranura para tarjetas de memoria y la opción de carga inalámbrica. El argumento del fabricante es que estas funciones harían que el teléfono fuera demasiado grueso. Otra pequeña desventaja es que, en la configuración por defecto, la pantalla es tan sensible que detecta constantemente pulsaciones cuando se lleva el dispositivo en el bolsillo del pantalón. Esto se traduce en muchos intentos fallidos de desbloquear el teléfono, lo que, en el caso de una cuenta de negocios de Outlook, puede llevar a la eliminación de la cuenta. Para evitar esta molestia, se recomienda recurrir a los ajustes avanzados y activar allí el modo de bolsillo. Inusual para un modelo superior: el Zenfone 8 tiene "solo" dos cámaras: una cámara principal con gran angular y 64 megapíxeles y una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles. Ambos sensores son de Sony. Las pequeñas y discretas cámaras disparan fotos muy nítidas y con colores precisos durante el día. Por la noche, el software interviene fuertemente y suaviza mucho las tomas, lo que puede provocar ruido en la imagen. Por razones de espacio, no hay objetivo zoom. En la vida cotidiana, el dúo de cámaras hace una buena labor. Los numerosos modos de disparo y los ajustes manuales son útiles. El enfoque es rápido y la galería de fotos propia de Asus tiene todas las herramientas necesarias. Quien aspira a más puede utilizar la aplicación Google Photos, que también está instalada. Lo que no se deberá esperar es una experiencia de cámara como la de teléfonos dedicados a la fotografía, tales como el iPhone 12 Pro Max o el Samsung Galaxy S21 Ultra, aparatos que por lo demás cuestan más del doble. El ZenFone 8 se suministra con Android 11 instalado de fábrica. Asus sustituye el sistema operativo de Google con su propia ZenUI. Si bien de aspecto reducido, el sistema ofrece algunos ajustes prácticos, desde el modo de una sola mano hasta la gestión de la energía. Las actualizaciones de seguridad llegan con regularidad. Además, al presentar el dispositivo, Asus prometió actualizaciones para las dos siguientes versiones de Android. No cabe duda de que un teléfono tan pequeño también es práctico. De hecho, Asus ha logrado llegar al tamaño compacto del ZenFone 8 sin apenas sacrificios. La única pega para los usuarios constantes podría ser la batería de 4000 miliamperios-hora. Con un uso intensivo, esta se agotará después de un día. En este caso, los dispositivos más grandes tienen una gran ventaja. Sin embargo, aquellos que solo utilicen el ZenFone 8 de forma ocasional podrán alcanzar dos o tres días de autonomía entre cargas. El tamaño de la pantalla no es un inconveniente en la vida cotidiana. Después de todo, el display de 5,9 pulgadas no es realmente pequeño. Leer las noticias, teclear a través de aplicaciones, mirar un vídeo: todo funciona perfectamente. Para algunos cinéfilos, sin embargo, esto podría no ser suficiente. Por otra parte, estos probablemente nunca comprarían un teléfono tan compacto. El ZenFone 8 es realmente pequeño solo en comparación con los modelos de la competencia, a veces absurdamente grandes. Pero el concepto funciona: es un móvil compacto con el último hardware de gama alta, una buena cámara y una batería de larga duración: reducido al máximo, por utilizar un eslogan algo manido de los años 90. Quien busca un Android que no requiera un bolsillo aparte y dos manos para manejarlo, lo encontrará en el ZenFone 8. Es más, en la versión básica, muy bien equipada con 6 GB de RAM y 128 GB de memoria del sistema, tiene un precio bastante atractivo. ¿Y qué otras marcas apuestan por un menor tamaño? El Sony Xperia 5 II de finales de 2020, por ejemplo, que dispone de una cámara algo más versátil. O bien el Pixel 5 de Google, que cuenta también con una muy buena cámara, pero con un procesador algo más débil. dpa