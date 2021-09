Anuncian primeros detalles de "Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities"

Fotografía de archivo del cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien posa durante su visita al Museo de las Artes, el 28 de septiembre de 2019, en la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco/Archivo

Ciudad de México, 2 sep (EFE).- La serie antológica de terror creada y producida por el reconocido cineasta mexicano Guillermo del Toro ya cuenta con elenco y título final del proyecto: "Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities".

La serie que Del Toro está desarrollando de la mano de Netflix, contará con diversos actores, actrices, directores y escritores que cambiarán en cada uno de los ocho episodios que la conforman y promete ser un proyecto que cambie "las nociones tradicionales del horror".

"De lo macabro a lo mágico, de lo gótico a lo grotesco o clásicamente espeluznantes, los ocho sofisticados y siniestros cuentos cobrarán vida gracias a un equipo de escritores y directores elegidos personalmente por Del Toro", anuncia el boletín de Netflix emitido este jueves.

Cada historia estará basada en algún relato de escritores de fantasía y terror como Michael Shea, el autor H.P. Lovecraft y el novelista Henry Kuttner, así como la autora de comics canadiense Emily Carroll.

Y dos de las historias presentadas serán cuentos originales del propio Del Toro y una más del productor Aaron Stewart-Ahn y el director Panos Cosmatos.

Por su parte algunos de los actores y actrices de la serie son Essie Davis ("The Babadook", 2014), Andrew Lincoln("The Walking Dead", 2010), Crispin Glover ("Back to the Future", 1985), Peter Weller ("Robocop", 1987) y David Hewlett ("Stargate Atlantis", 2004).

Y cada episodio contará con la dirección de un cineasta diferente como la australiana Jennifer Kent, reconocida por su debut "The Babadook"; Keith Thomas ("The Virgil", 2019); Ana Lily Amirpour ("A Girl Walks Home Alone at Night", 2014) y Vicenzo Natali ("Cube", 1997), entre otros.

Anteriormente, la serie de terror había sido anunciada como "Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight" y este jueves fue anunciado el título definitivo de la producción.

Del Toro acaba de estrenar la película de animación "Trollhunters: Rise of Titans", también por Netflix, y las expectativas sobre sus futuros proyectos como "Pinocchio" son muy altas.