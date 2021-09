Antropóloga pide aprender de indígenas para luchar contra la crisis ambiental

Niños indígenas de la etnia Xikrin en el río Bacaja. EFE/FERNANDO BIZERRA JR/ Archivo

Barcelona (España), 2 sep (EFE).- "Como sociedad tenemos que plantearnos cómo podemos aprender de los pueblos indígenas en estos momentos de crisis ambiental", ha defendido en una entrevista con Efe la antropóloga española Victoria Reyes, que, tras pasar varios años conviviendo y estudiando a grupos indígenas, acaba de ser nombrada miembro de la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Reyes (Barcelona, 1971) considera su nombramiento como uno de los 500 miembros internacionales de la organización "un reconocimiento honorífico, como un Nobel", y es que su perfil no es el más habitual en una institución que está formada por un 80 % de hombres y en la que la media de edad supera los 70 años.

Uno de los requisitos para ser incluida en la Academia es hacer una ciencia excelente y la antropóloga considera su nombramiento un ejemplo de que las cosas están cambiando y "se está intentando tener diversidad de formas de pensar" porque ayuda a tener una ciencia mucho más fuerte puesto que actualmente los grandes centros "están dominados por un pensamiento que era válido hace 30 años".

Reyes, que es profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona y en 2020 obtuvo la Medalla Narcís Monturiol al mérito científico, pasó cinco años viviendo con los 'tsimane' en la Amazonía boliviana.

Cuando llegó en 1999 eran un grupo de cazadores recolectores que apenas habían visto un espejo y cazaban con arcos y flechas y ahora, 20 años después, empiezan a tener una agricultura de subsistencia.

"En 20 años han tenido un cambio que en otros momentos hubiera supuesto dos o tres siglos", explica la antropóloga, que investigó si acercarse a la economía de mercado hacía que la cultura de este pueblo se perdiese y descubrió que esta integración tenía efectos como una mayor especialización.

También se interesó por la utilización de las plantas medicinales, ya que al no tener acceso a la "medicina como conocemos aquí" el conocimiento de estas plantas tiene un papel protector, y observó que aquellas mujeres que sabían utilizar las plantas tenían hijos con una mejor salud.

Estos indígenas se organizan de forma muy poco jerárquica, aunque sí que cuando surge un problema las personas a las que más se tiene en cuenta es a los mayores, "no porque sean jefes, sino porque tienen más experiencia y han visto más cosas", algo que está cambiando con la paulatina integración de los 'tsimane' en la sociedad boliviana

La antropóloga, que dirige un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación para conocer el impacto del cambio climático en 40 grupos indígenas y comunidades locales de todo el mundo, asegura que tenemos mucho que aprender de estos grupos, pero para eso primero hay que olvidar "la verdad en la que hemos crecido".

Defiende que tenemos mucho que aprender de cómo se relacionan los indígenas con el medio ambiente: "No ven la naturaleza como algo separado de la sociedad y a lo que hay que poner una valla para protegerlo, sino que ellos forman parte del medio".

"Si tu abuelo se muere su espíritu se va a un árbol, y si tu abuelo es un árbol ¿cómo vas a cortarlo?", ejemplifica.

Se muestra preocupada por el cambio climático y sus efectos y explica que el problema no es que desaparezcan especies muy emblemáticas como pueden ser los elefantes, sino que es más peligroso que desaparezcan algunos gusanos o abejas, que son los animales que permiten tener agua limpia, tierra fértil o agricultura.

La antropóloga cree que se están viendo cambios que eran inimaginables: "Hasta ahora ser indígena era malo, pero la modernización que nos está llevando al colapso ecológico ha hecho que se valore la idea de que hay otras formas de vivir y de relacionarse con la naturaleza".

Néstor Báez Hernández