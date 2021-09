Angelina Jolie quiere que niños "luchen" con su nuevo libro sobre derechos de la infancia

La actriz Angelina Jolie posa con el libro "Know Your Rights (And Claim Them)" en esta fotografía sin fecha específica vía Amnesty International/Lachlan Bailey/Handout via REUTERS

Por Rollo Ross y Marie-Louise Gumuchian

2 sep (Reuters) - La actriz de Hollywood Angelina Jolie dice que espera dotar a los niños de todo el mundo de herramientas para "luchar" por sus derechos con un libro que ha escrito con Amnistía Internacional.

"Know Your Rights and Claim Them" ("Conoce tus derechos y reivindícalos"), escrito con la abogada de derechos humanos Geraldine van Bueren, una de las redactoras originales de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, pretende dotar a los niños de los conocimientos necesarios para desafiar las injusticias con seguridad.

"Hay muchos niños en peligro en todo el mundo y no estamos haciendo lo suficiente", declaró Jolie a Reuters en una entrevista. "Estos son sus derechos, decididos hace años en función de lo que les haría ser adultos sanos, equilibrados, seguros y estables".

Jolie, enviada especial de la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, dijo que esperaba que el libro también recordara a los gobiernos su compromiso con el tratado mundial que consagra los derechos civiles, sociales, políticos y económicos de los niños.

"Pasamos mucho tiempo obstaculizando esos derechos, así que este libro es para ayudar a los niños a tener un libro de herramientas que les diga 'estos son tus derechos, estas son las cosas que tienes que cuestionar para ver lo lejos que estás, dependiendo de tu país y de tus circunstancias, de acceder a esos derechos, cuáles son tus obstáculos, que otros que vinieron antes que tú y lucharon y las formas en las que puedes luchar'. Así que es un manual para luchar".

La madre de seis hijos dijo que puso la convención de la ONU en su casa para sus hijos, pero se sorprendió al saber que su propio país, Estados Unidos, no la ha ratificado.

"Eso me enfureció y me hizo empezar a preguntarme qué significa eso. Para cada país, ¿cuál es la idea de que tienes derecho a la educación, (...) pero entonces por qué hay tantos niños sin escolarizar? ¿Por qué se hace daño a las niñas de Afganistán si van a la escuela?", dijo Jolie.

(Reporte de Rollo Ross en Los Ángeles y Marie-Louise Gumuchian en Londres; reporte adicional de Sarah Mills; escrito por Marie-Louise Gumuchian; editado en español por Benjamín Mejías Valencia/Gabriela Donoso)