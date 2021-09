Ana Milán, en su mejor momento y más clara que nunca: "Confundir estar soltera con estar sola es un error"

01-09-2021 Ana Milán ha presentado la segunda temporada de su serie, 'By Ana Milán' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



Volviendo al trabajo en el festival de televisión de Vitoria, Ana Milán ha presentado por todo lo alto la segunda temporada de su serie 'By Ana Milán', con la que no para de cosechar éxitos y con la que se ha destapado como una de las grandes revelaciones de la pequeña pantalla en los últimos tiempos.



Con muchas ganas de firmar la tercera temporada cuanto antes, la actriz reconoce que han trabajado con una gran libertad desde el principio y ese es uno de los puntos fuertes de la serie. Disfrutando de su soltería al máximo, una radiante Ana - elegantísima con un ajustado vestido blanco de marcadas hombreras y escote drapeado - deja claro que no es lo mismo estar soltera que estar sola, reivindicando que no es necesario tener pareja, ya que ella está muy bien acompañada por sus amigos y familiares.



- CHANCE: En primer lugar, enhorabuena, segunda temporada.



- ANA: Sí, llena de ilusión, con muchas ganas y deseando firmar la tercera.



- CH: Has notado mucho cambio de la dos a la una.



- ANA: Más relajada porque sabes que ha gustado, porque sabes que apetece, trabajas no desde la incertidumbre, no desde el miedo. Yo recuerdo en la primera temporada pensar, como esto no funcione me tengo que ir del país, esa serie lleva mi nombre, la responsabilidad era gigante. De repente funcionó, a la gente le chifla, a día de hoy me siguen llegando mensajes, nos siguen llegando mensajes y mensajes de gracias, realmente es una serie que cura, que es muy divertida* bueno es maravilloso.



- CH: Te has sentido más libre en esta segunda temporada



- ANA: No, fuimos muy libres desde el primer momento, fuimos muy libres desde el primer día y creo que eta serie solo se podía hacer desde la libertad, desde otro sitio hubiera sido imposible.



- CH: Eso de hacer de una misma no sé si es complicado.



- ANA: Yo trato a Ana como si fuese un personaje, la mayoría de anécdotas me han pasado, yo tengo mucha capacidad para reírme de mí misma, no me siento expuesta ni violentada, al contrario.



- CH: Convencida de que llegue una tercera temporada.



- ANA: No lo sé, ojalá lleguen una cuarta, una quinta y una sexta* hasta la octava, más no.



- CH: ¿Te atreverías con un reality?



- ANA: Tú estás loca o qué. No me gustan mucho los formatos de realities, me violentan bastante, los experimentos los prefiero con gaseosa.



- CH: Proyectos que nos puedas contar.



- ANA: Me quedan dos pelis por estrenar, estrenaremos para Málaga 'Cámera Café', voy a Sitges con una película de terror fantástica, terminar mi novela que pretendía hacerlo este verano y no le he puesto ni una coma, he tenido el verano más vago de mi vida así que un montón de proyectos.



- CH: Te dará tiempo para hacer tus cosas.



- ANA: Hacer mis cosas* mis cosas son estas, yo soy muy feliz trabajando, pero siempre se encuentra un hueco, ya sabes.



- CH: Has podido descansar.



- ANA: Yo no he hecho otra cosa. Han sido unas vacaciones que me han faltado el cuaderno Santillana, el resto lo he hecho.



- CH: ¿Estás soltera?



- ANA: Estoy soltera. Confundir estar soltera con estar sola es un error yo puedo estar soltera pero sola no.



- CH: No te apetece tener pareja.



- ANA: ¿Me estás haciendo una proposición? Cuando lo tengas claro me dices.



- CH: ¿Abierta a una proposición?



- ANA: Tú también quieres, negociar entre vosotros.



