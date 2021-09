AMP.- Cachemira.- India despliega tropas y suspende Internet en Cachemira tras la muerte de un líder separatista

El dirigente separatista Syed Alí Shah Geelani ha fallecido a los 91 años



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Las autoridades indias han desplegado tropas y han suspendido Internet en la ciudad de Srinagar, capital de verano de la Cachemira india, tras la muerte del líder separatista Syed Alí Shah Geelani, según ha informado la Policía.



El inspector general de la Policía india en la zona de Cachemira, Vijay Kumar, ha confirmado la imposición de restricciones en la ciudad, entre ellas la paralización de los servicios de Internet, según recoge la agencia de noticias ANI.



Las medidas se han tomado con el objetivo de evitar marchas hacia el área de Hyderpora para rendir homenaje al líder separatista, quien ha fallecido en la noche del miércoles en su vivienda, donde se encontraba bajo arresto domiciliario desde hacía once años y llevaba tiempo enfermo, según su familia.



No obstante, únicamente sus familiares más cercanos y vecinos han podido asistir a su funeral dada la alta presencia policial, según informaciones del diario 'The Hindustan Times'.



El que fuera el rostro del separatismo en Cachemira durante tres décadas ha sido enterrado cerca de su vivienda en Srinagar sobre las 4.30 de la mañana. Los medios de comunicación tampoco han tenido acceso a la zona.



Geelani dimitió hace un año como parte del principal grupo separatista Conferencia de Todos los Partidos Hurriyat (APHC), donde había encabezado el rechazo a la autoridad de Nueva Delhi.



Según recoge el portal de noticias KMS News, horas antes el propio APHC hizo un llamamiento a la población a "desafiar" las restricciones" y a participar de forma "masiva" en una procesión desde la vivienda del líder hasta el lugar de su entierro.



Las fuerzas indias desplegadas en la ciudad han acudido con equipos antidisturbios para responder a una posible concentración masiva y han bloqueado el acceso a través de numerosas calles.



El Gobierno indio suspendió en 2019 la autonomía de Cachemira, donde operan grupos separatistas que abogan por la independencia de la región o su unión con Pakistán. Nueva Delhi acusa a Islamabad de patrocinar estas milicias, pero los paquistaníes niegan toda implicación.



Pakistán e India se disputan la región de Cachemira desde 1947 y se han enfrentado por ella en dos de las tres guerras que han mantenido desde su independencia de Reino Unido. En 1999 hubo un breve pero intenso enfrentamiento militar entre ambas potencias nucleares y desde 2003 se mantiene una frágil tregua.



Tras conocer el fallecimiento de Geelani, el primer ministro paquistaní, Imran Jan, ha manifestado sentirse "profundamente triste" y ha destacado la "lucha" del líder separatista por "su pueblo y el derecho a la libre determinación durante toda su vida".



"Fue capturado y torturado por el estado indio ocupante, pero se mantuvo firme", ha continuado en un mensaje publicado en su perfil de Twitter, para añadir que el país celebrará un día de luto con las banderas a media asta.