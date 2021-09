Afganistán.- Turquía plantea que empresas privadas colaboren en la seguridad del aeropuerto de Kabul

Qatar, que también examina las instalaciones, espera que el aeródromo pueda a estar operativo "cuanto antes"



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Turquía ha admitido que la seguridad es el principal obstáculo para que el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul pueda retomar su actividad y ha planteado la posibilidad de sumar a empresas privadas a un escenario que estudian estos días autoridades turcas y qataríes, por petición expresa de los talibán.



La actividad del aeropuerto quedó interrumpida después de que los talibán se hiciesen con el control de la capital afgana el 15 de agosto, de tal forma que en las semanas siguientes solo estuvo operativo para que los gobiernos extranjeros fletasen decenas de aviones con los que evacuar a compatriotas y colaboradores locales.



Los talibán, que entraron triunfantes en el aeródromo tras el fin del repliegue militar norteamericano esta semana, se han puesto en contacto con Turquía y Qatar para que ultimen la puesta en marcha de nuevo de las instalaciones, algo que confía en lograr "cuanto antes" el ministro de Exteriores qatarí, Mohamed bin Abdel Rahman al Thani, que ha recibido en Doha a su homólogo británico, Dominic Raab.



El ministro ha confirmado durante una rueda de prensa que están en "proceso de evaluación" de la situación, lo que pasa por seguir manteniendo contactos con los talibán para examinar "riesgos", según la agencia de noticias DPA. Espera que pueda haber "buenas noticias" en "los próximos días".



El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, ha admitido que "no es fácil" resolver el problema, entre otras razones porque los futuros pasos en relación a Afganistán dependen en gran medida de la cooperación internacional. "No es algo que Turquía y Qatar puedan hacer solos", ha señalado en Ankara en una comparecencia junto a su homóloga holandesa, Sigrid Kaag.



La "dificultad más importante", ha añadido, "es la seguridad del aeropuerto y de las zonas aledañas". La filial de Estado Islámico en Afganistán perpetró o intentó perpetrar varios atentados contra el aeródromo en pleno proceso de evacuaciones, entre ellos uno que se saldó con casi dos centenares de víctimas mortales.



Los talibán habrían trasladado a Turquía que "ellos pueden encargarse" de que el aeropuerto sea un lugar seguro, pero Cavusoglu cree que hay un abanico de actividades técnicas en las que podrían participar empresas privadas, en alusión también al registro de equipajes o la verificación de pasaportes, según el diario 'Hurriyet'.



PRIMERO, VUELOS MILITARES



En cualquier caso, el jefe de la diplomacia turca ha sugerido que la reanudación del transporte aéreo hacia y desde Kabul no llegará con vuelos civiles, sino militares. Así, ha sugerido que, una vez reparada la pista, se abra primero el aeródromo a aviones militares, una "prueba" que podría ser aprovechada para avanzar con las evacuaciones.



Los talibán se han comprometido a hacer todo lo posible para que vuelvan a aterrizar y despegar las aerolíneas en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai e incluso han avanzado que dejarán salir del país a todos aquellos afganos que dispongan de documentos "legales", sin aclarar expresamente la forma en la que evitarán un temido éxodo.