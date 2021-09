Afganistán.- Los talibán aseguran haber matado a más de una treintena de miembros del Frente de Resistencia Nacional

20-03-2020 Milicianos talibán en una imagen de archivo. POLITICA ASIA INTERNACIONAL AFGANISTÁN MINISTERIO DE DEFENSA DE AFGANISTÁN



Los talibán han asegurado este jueves haber matado al menos a 34 miembros del Frente de Resistencia Nacional (FRN), entre ellos dos comandantes, en su avance en el valle de Panjshir, último reducto de resistencia ante los insurgentes.



Tal y como ha informado el portavoz de los talibán Zabihulá Muyahid a la agencia de noticias Sputnik, el movimiento se ha hecho además con once puestos de control. "Nuestros muyahidines han progresado bastante (...) Hemos llegado a la carretera principal de Panjshir", ha aseverado.



El propio Muyahid afirmó el pasado 23 de agosto que los talibán mantenían sitiado al adversario en Panjshir, pero aspiraban a resolver el conflicto pacíficamente. Situada en el noreste de Afganistán, el distrito montañoso de Panjshir se ha convertido en un bastión de la resistencia tras el regreso de los talibán al poder.



Por su parte, el FRN ha indicado en su cuenta de Twitter que en el bando talibán se han registrado 350 muertos, 287 heridos y 35 detenidos en los últimos cuatro días de combates en la zona.



Sobre las conversaciones con los talibán, el líder de la resistencia, Ahmad Masud, ha señalado que no "se está considerando" negociar con los talibán dado que su deseo es lograr un "futuro mejor para Afganistán y su población". Además, han acusado a los talibán de atacar la zona antes siquiera de anunciar la existencia de conversaciones entre las partes.



En un comunicado difundido a través de Facebook, Masud ha indicado que "tras varias décadas de lucha, siempre ha considerado que los problemas de Afganistán no tienen solución militar, algo que ahora ha cambiado".



Por su parte, el Gobierno ruso ha instado a los talibán a "abstenerse" de seguir adelante con los combates en Panjshir y ha mostrado su apoyo a las supuestas negociaciones. Sin embargo, varios medios de comunicación afganos han indicado que los talibán han puesto en marcha una operación para hacerse con el control de la zona.