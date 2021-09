Abogados piden excluir la palabra "masacre" del juicio por la matanza de Parkland

Fotografía de archivo del autor confeso del tiroteo en un instituto de Florida, Nikolas Cruz (centro), el 19 de febrero de 2018. EFE/Mike Stocker/Pool/Archivo

Miami, 1 sep (EFE).- Los abogados de Nikolas Cruz, el autor confeso de una matanza en un centro escolar de Parkland (Florida, EE.UU.) que en 2018 le costó la vida a 17 personas, presentaron este miércoles una moción ante una corte para que palabras como "asesino" y "masacre" sean excluidas del juicio, todavía sin fecha.

Cruz es acusado de matar a 17 personas en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, de Parkland, el 14 de febrero de 2018.

Su abogada, Melisa McNeill, pidió en la moción que el juez encargado del caso prohíba usar palabras como "asesino", "masacre" y "tirador masivo" durante el proceso.

"No estamos haciendo ningún esfuerzo, como ha alegado el Estado, para minimizar lo que sucedió", expuso McNeill durante la audiencia de este miércoles en un tribunal del sur de Florida, en la que compareció el propio Cruz, de 22 años.

"La evidencia habla por sí misma, y no es necesario invitar al error en el expediente con estas referencias perjudiciales", señaló la defensa sobre el uso de las mencionadas palabras, algo con lo que la Fiscalía no estuvo de acuerdo.

"Eso fue lo que él hizo. Fue una masacre disparar a toda esa gente con un arma de guerra. Sabía lo que estaba haciendo, lo escribió todo, estaba todo en su teléfono celular", expresó Schulman Beigel, cuyo hijo, Scott, profesor y entrenador del colegio, murió en la masacre tratando de salvar a varios estudiantes.

Beigel siguió la audiencia de hoy a través de Zoom, según recoge Local 10.

Nikolas Cruz, exalumno de este centro, era entonces un joven de 19 años problemático que había estado en tratamiento psiquiátrico y tenía vínculos con un grupo supremacista local.

Sobre Cruz pesan 17 cargos de asesinato premeditado, uno por cada persona muerta en el tiroteo que se produjo unos 20 minutos antes de la conclusión de la jornada escolar.

La investigación apunta a que Cruz, expulsado del instituto tras una pelea con la pareja de su exnovia, activó las alertas de incendio con granadas de humo y, cuando sus antiguos compañeros salieron de las aulas, comenzó a disparar con un arma.

"Cuando describen adecuadamente al acusado y lo que hizo, ¿cómo se llama un evento en el que alguien entra a una escuela y mata a 17 personas inocentes? Eso es una masacre", afirmó durante la audiencia de hoy la fiscal Nicole Chiappone.

Se espera que esta semana el juez emita un fallo sobre la exclusión o no de las mencionadas palabras en el juicio, cuya fecha definitiva no ha sido fijada todavía pero sí se sabe que va a ser a puertas abiertas y con la presencia de los medios.

La Fiscalía va a pedir la pena capital para el joven y la defensa ha dicho repetidamente que Cruz está dispuesto a declararse culpable para ser condenado a cadena perpetua y no a muerte.