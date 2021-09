Venezuela.- Guaidó llama a Maduro a "ponerse serio" y reclama garantías para unas elecciones "libres y justas"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El líder opositor venezolano Juan Guaidó ha llamado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a "ponerse serio" y ha reclamado garantías para unas elecciones "libres y justas" en el país, donde el principal bloque opositor, al que pertenece, ha anunciado que participará en los próximos comicios regionales y municipales de noviembre.



"Maduro: ponte serio", ha escrito Guaidó en su perfil de Twitter, donde ha insistido en que las elecciones "libres y justas deben consolidarse" en el país.



Asimismo, ha destacado que "los que decidieron participar (en los comicios de noviembre) y los que no" luchan "por la liberación y la democracia (...), por condiciones para salir de la dictadura".



Guaidó ha respondido así al presidente venezolano, que pocas horas antes había felicitado a la Plataforma Unitaria de Venezuela, que aúna a los principales partidos de la oposición del país, por su decisión de participar en las elecciones regionales y municipales de noviembre.



"Me voy a sentar en mi butaca, con el televisor prendido (...) a ver a Guaidó votando el 21 de noviembre y allí aplaudiré porque logramos incluirlo en la democracia", ha escrito en Twitter el mandatario.



Así, Guaidó le ha reprochado a Maduro la falta de garantías electorales, aludiendo a las conversaciones que están teniendo lugar en México entre Gobierno y oposición.



"Todos sabemos que hoy no hay condiciones ni garantías para una elección libre y justa. Tanto, que estás sentado como contraparte en un proceso de negociación internacional que busca esas garantías electorales, políticas y un cronograma de elecciones", ha dicho en referencia al diálogo venezolano.



En este proceso, como ha indicado, se está "exigiendo y trabajando por un acuerdo que le ponga fin a la tragedia" del país sudamericano, ha incidido.



La Plataforma Unitaria de Venezuela ya se refirió a las conversaciones de México como el principal motivo de su decisión de participar en los comicios, que pretende "motivar al pueblo de Venezuela a ser parte de este episodio de lucha", según un comunicado distribuido por el grupo.



Los opositores han asumido que el diálogo con el Gobierno apunta a "una solución pacífica y negociada", pero que los comicios no serán "justos ni convencionales".



El grupo opositor se había mostrado reacio a participar en la cita electoral, llegando a dividirse en dos bloques. Uno de ellos, liderado por Henrique Capriles, era más partidario del diálogo con el Gobierno, y el otro, liderado por Guaidó, más reticente.



La segunda cita entre Gobierno y oposición venezolana en Ciudad de México tendrá lugar este viernes, 3 de septiembre. El diálogo está mediado por Noruega y cuenta con Países Bajos como país acompañante de la oposición y Rusia del Gobierno venezolano. Además se ha creado un grupo de países amigos para respaldar dicho diálogo.