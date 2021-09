Venezuela.- El opositor venezolano Gilber Caro abandona el país y amenaza con acudir al TPI

18-06-2019 El diputado de la oposición venezolana Gilber Caro POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA INTERNACIONAL VOLUNTAD POPULAR



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El opositor y diputado venezolano Gilber Caro ha indicado que ha abandonado el país para "denunciar ante la comunidad internacional la persecución en su contra" por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y ha amenazado con acudir al Tribunal Penal Internacional (TPI).



En su cuenta de Twitter, el disidente ha indicado que irá al "TPI, a la ONU y a todos los parlamentos y organismos internacionales para denunciar su caso de persecución y encarcelamiento" en Venezuela.



Así, ha señalado que a pesar de ser un diputado "no se ha respetado su inmunidad" dado que ha sido encarcelado en tres ocasiones. "El que va a necesitar un indulto será Jorge Rodríguez", ha dicho, al referirse al presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2020.



Por otra parte, ha manifestado que incluso varias facciones militares y civiles que apoyan al Gobierno han entendido su situación y le han ayudado a salir del país. "Gracias a todas las fuerzas militares, civiles y políticas que apoyan al régimen por comprender que la persecución en mi contra es injusta y me ayudaron a salir del país. Le han hecho tanto daño a tanta gente que los de ellos ya no creen en ese socialismo", ha aseverado.



Sin embargo, ha expresado su "pesar" por tener que abandonar el país caribeño, aunque ha asegurado que era "necesario por la justicia y por su propia vida".