Tom Brusse se sorprende con la nueva relación de amistad entre Sandra Pica e Isaac Lobo

Tom Brusse desvela su futuro con Sandra Pica.



MADRID, 1 (CHANCE)



Desde que salió de 'Supervivientes 2021', Tom Brusse se ha tenido que enfrentar a la realidad de su vida y parece que no le ha sido fácil. Y es que en pleno concurso tuvo que asimilar que su pareja no estaba enamorada de él como creía, una noticia que se la transmitía cuando iba a verle para darle una sorpresa. El hombro donde pudo llorar fue, paradójicamente, el de Melyssa Pinto, la persona a la que dejó tirada en 'La isla de las tentaciones' por comenzar una relación con la que zanjaba su noviazgo con él en Honduras.



Ahora, que han salido a la luz unas imágenes en las que podemos ver a Sandra Pica muy cariñosa con Isaac Lobo, Tom Brusse no entiende a qué está jugando su expareja, eso sí, confiesa que le da igual lo que haga porque ya no tiene ningún tipo de relación con ella. También nos ha querido hablar sobre las secuelas que parece que le han quedado a Melyssa después de su paso por 'Supervivientes 2021'.



Tom Brusse sobre la relación de Sandra con Isaac Lobo: "A ver, ella puede hacer lo que quiera. ¿Ella está soltera no? (*) A mí ya no me sorprende nada". Desconoce las declaraciones de Melyssa Pinto sobre sus secuelas por 'Supervivientes': "¡Ah! no sabía (*) Eso no lo sabía". Sobre un posible acercamiento a Sandra, el exconcursante comenta: "No, de momento no" eso sí, asegura que hará alguna llamada si lo ve oportuno: "Llamada si necesito algo para el piso porque como estoy algo desubicado".