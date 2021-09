Terelu Campos y Alejandra Rubio hablan sobre los coches de Edmundo Arrocet

01-09-2021 ALEJANDRA RUBIO Y TERELU CAMPOS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 1 (CHANCE)



Hace unos días nos enterábamos de que María Teresa Campos podría haber llevado los coches de Edmundo Arrocet al desguace, y es que como bien sabemos, el humorista tardó mucho tiempo en recoger sus pertenencias de casa de la veterana comunicadora y todavía le quedaban vehículos por trasladar. Harta de verlos en su domicilio, la madre de Terelu y Carmen habría decidido llevarlos a un sitio mejor...



Hemos aprovechado la fiesta de cumpleaños de Terelu Campos para preguntarle a ella y a su hija, Alejandra Rubio, por esta información que nos dejaba boquiabiertos y que nadie ha salido a confirmarla. Y lo cierto es que la cumpleañera se ha mostrado muy sincera con la respuesta: "Ni idea, de verdad, es que no tengo ni idea, yo no estoy en estas cosas, te lo digo en serio, desconozco todo, no tengo ni idea. Bueno, vosotros estar tranquilos que eso no nos va a pasar nunca. De verdad, podéis dormir todos tranquilos, los que me preguntan y los que me vean, que todo el mundo duerma tranquilo que nosotros no vamos a hacer nada que no podamos y no debamos de hacer nunca".



También se lo hemos preguntado a Alejandra Rubio y ella, ha sido más ingenua que su madre y aunque nos ha negado saber nada de eso, sí que nos ha comentado que le parece bien... pero, ¿qué le parece bien si se supone que nada de eso ha ocurrido? : "No tengo ni idea, ni lo sé ni pregunto. Me parece bien, todo fenomenal".



Mientras tanto, Terelu Campos reconoce que su hermana Carmen Borrego no ha ido a su fiesta de cumpleaños porque: "Está en Málaga, yo he estado más tiempo allí y ella no, ha tenido que venir por el tema de las cenas, ha tenido que interrumpir continuamente las vacaciones, yo le dije déjate de tonterías, lo celebramos tranquilamente, tengo otro grupo de amigos para celebrarlo. he hablado con ella, me ha felicitado, he hablado con mi cuñado" otra de las grandes ausentes, su madre María Teresa Campos: "No, mi madre a estas horas nada. Yo a ella no la saco de su rutina, el fin de semana tranquilamente en casa lo celebramos nosotras".



En cuanto al nuevo novio de su hija Alejandra, Terelu pide respeto para su hija y su nueva pareja: "Yo no hablo de Alejandra, Alejandra es independiente para todo, para todo y ya está. Tener en cuenta que hay personas que no pertenecen a nuestro mundo y no podemos asustarlas y espantarlas, indirectamente lo hacemos, me meto yo la primera, somos un equipo, pero muchas veces podemos hacerlo de forma que no sea tan preocupante para ellos".



Por su parte Terelu intentó no acordarse de Mila Ximénez en un día tan especial: "He hecho un esfuerzo sobre humano por no pensar hoy no quiero pensar en eso porque me costaría hasta respirar, no. Necesito no pensar, yo sé que ella está conmigo siempre, ya está, sé que ella hoy está feliz porque yo pueda pasar una noche feliz y ya está. Digerir todavía lo que ha pasado es muy complicado, por lo menos para mí y para las personas más cercanas a ella".



Apoyando en todo momento a su amiga y 'hermana' Rocío Carrasco, comenta que no entiende el miedo que muchos tienen a que hable de nuevo: "Es que no sé por qué pueden tener miedo, eso habría que preguntarle a ellos, yo no tengo ninguno, desde luego. No sé por qué decís que hay personas que tienen miedo, no lo comprendo".



A pesar de la buena relación que tiene con su madre, Alejandra Rubio nos ha confesado que hace años que no le regala nada: "Mucho amor, hace tiempo que no le regalo nada, tiene de todo y todo lo que yo le regalo no le gusta".



Después de las informaciones que han salido esta semana, la joven insiste en que le gustaría que rocío carrasco y su hermana Gloria Camila acercaran posturas: "Ojalá que sí, a mí me encantaría. Le tengo mucho cariño a Gloria y a Rocío la quiero como si fuera de mi familia, ojalá que sí".



Eso sí, a pesar de la insistencia preguntándole por su nueva pareja, Alejandra insiste en que quiere ser discreta: "Cómo me queréis sacar, no voy a hablar del tema, lo siento, no quiero, quiero respetarle, es una persona anónima y no tiene nada que ver con esto".