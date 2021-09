Tenis.-JJ.PP/Tenis.- Dani Caverzaschi no puede acceder a la pelea por las medallas en el tenis en silla

01-01-2019 JJ.PP/Tenis.- Dani Caverzaschi no puede acceder a la pelea por las medallas en el tenis en silla. TOKIO, 1 (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro) El tenista español Daniel Caverzaschi no pudo acceder a la lucha por las medallas en el tenis en silla de los Juegos Paralímpicos de Tokio tras caer este miércoles en los cuartos de final ante el neerlandés Tom Egberink por 6-4, 6-3. ASIA DEPORTES JAPÓN PAULINO ORIBE/CPE



TOKIO, 1 (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro)



El tenista español Daniel Caverzaschi no pudo acceder a la lucha por las medallas en el tenis en silla de los Juegos Paralímpicos de Tokio tras caer este miércoles en los cuartos de final ante el neerlandés Tom Egberink por 6-4, 6-3.



El madrileño llegaba animado a la cita tras dejar fuera en octavos al belga Joachim Gerard, tercer cabeza de serie en el Parque Ariake, y firmar la mejor actuación de un jugador español a nivel individual en unos Juegos, pero no pudo con el octavo favorito, que jugó mejor y que sacó partido a su victoria en la primera manga.



Además, el partido se retrasó por la lluvia y se trasladó finalmente a la pista central cubierta, lo que modificó las condiciones y provocó que Dani Caverzaschi no se encontrase tan cómodo como en los días anteriores.



Aún así, el madrileño comenzó animado y logró romper el saque del neerlandés en el tercer juego, una ventaja que no consiguió consolidar y que perdió al instante. A partir de ahí, los saques se impusieron hasta el décimo juego en el que el español perdió su servicio de nuevo después de haber dominado por 40-15, con precio más caro ya que le costó el set.



Egberink se creció en la pista mientras que su rival quedó 'tocado' y vio como se le escapaba el encuentro al perder los primeros cuatro juegos de la segunda manga. La reacción del español llegó tarde y fue insuficiente.



"Me siento un poco decepcionado. Ha sido una semana muy, muy buena, me planté en cuartos con varias sorpresas y soñando con más, pero en cuartos están los mejores del mundo y si no estás fino, te la enchufan. Mañana lo veré con otra perspectiva y estaré feliz con la semana", subrayó Caverzaschi tras el partido.



El madrileño indicó que, "en principio", tenía "muy claro el partido y lo que había que hacer", pero que su rival "jugó un 'partidazo', muy centrado". "Y con una táctica que no me esperaba, con mucho cortado abajo por el revés y dificultándome hacer mi juego", apuntó.



"Jugó muy inteligente y no supe resolver el problema. Además, me venía bien el calor por mi tipo de juego y no jugar en 'indoor', pero me ha sabido anular y dominar", recalcó el tenista español.