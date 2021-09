Tenis.-AMP.- Tenis/US Open.- Carreño se despide tras desperdiciar cuatro bolas de partido ante Cressy

19-01-2018 Pablo Carreño celebra su victoria OCEANÍA DEPORTES AUSTRALIA TENNIS AUSTRALIA



Clasificados Ramos, Carballés, Badosa y Sorribes



Eliminados Munar, Parrizas y Bucsa



El tenis masculino español ha perdido a su mejor baza en el US Open tras la eliminación de Pablo Carreño ante el estadounidense Maxime Cressy (5-7, 4-6, 6-1, 6-4, 7-6), tras una jornada que también ha dejado las clasificaciones de Albert Ramos, Roberto Carballés, Paula Badosa y Sara Sorribes y las despedidas de Jaume Munar, Nuria Parrizas y Cristina Bucsa.



Carreño, doble semifinalista en el último 'Grand Slam' de la temporada, no pudo pasar en esta ocasión de su debut frente al local Cressy en un partido que tenía dominado tras apuntarse los dos primeros sets.



Sin embargo, el número 154 del ranking mundial no perdió la fe y acabó logrando una gran remontada después de más de tres horas y media de partido. El partido se decidió en un 'tie break' final donde Carreño también se labró una clara ventaja de 6-3, pero no convirtió ninguna de las cuatro bolas de partido que dispuso y su rival sí acertó a la primera para firmar una de las sorpresa del día.



En este cuadro masculino la 'Armada' español perdió a otro representante, Jaume Munar, que sucumbió ante el ruso Aslan Karatsev (7-5, 1-6, 6-3, 6-2), pero al menos sí pudo celebrar las clasificaciones de Ramos y Carballés.



El catalán necesitó cinco sets para conseguir el billete ante el francés Lucas Pouille (6-1, 5-7, 5-7, 7-5 y 6-4) y su próximo rival será el alemán Alexander Zverev, cuarto favorito en el US Open. Por su parte, Carballés se deshizo del local Tommy Paul (7-6, 6-2, 1-6, 6-3) y también le espera un rival duro en la siguiente ronda, el canadiense Denis Shapovalov, séptimo cabeza de serie.



BADOSA SUMA SU PRIMERA VICTORIA EN NUEVA YORK



En cuanto al cuadro femenino, Paula Badosa sumó el primer triunfo de su carrera en Flushing Meadows ante la belga Alison van Uytvanck, a la que doblegó con autoridad y sin sufrimiento por 6-4 y 6-3, ofreciendo un gran tenis según se llegaba al segundo set, cuando remató a su rival.



La catalana, que tuvo que retirarse del último Masters de Cincinnati por una lesión y varios problemas físicos, se mostró completamente recuperada y sentenció su presencia en la segunda ronda, donde se medirá con la rusa Varvara Gracheva, de 21 años.



También logró el pase Sara Sorribes, que sometió a la checa Karolina Muchova (6-2, 7-6) y se enfrentará a la taiwanesa Su-Wei Hsieh. Por contra, quedaron eliminadas Nuria Parrizas y Cristina Bucsa víctimas de la mencionada Gracheva (5-7, 6-0, 6-2) y la suiza Jil Teichmann (6-3, 6-4), respectivamente.