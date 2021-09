Talibanes anunciarán Gobierno en unos días tras salida de EE.UU.

(Bloomberg) -- Los talibanes y otros líderes afganos llegaron a un “consenso” sobre la formación de un nuevo Gobierno y un gabinete bajo el liderazgo del principal líder espiritual del grupo, dijo un funcionario.

El comandante supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, será el máximo líder de cualquier consejo de gobierno, señaló el miércoles Bilal Karimi, miembro de la comisión cultural del grupo. El mulá Abdul Ghani Baradar, la principal cara pública de los talibanes, probablemente estará a cargo del funcionamiento diario del Gobierno, agregó Karimi.

“Las consultas sobre la formación de un Gobierno afgano inclusivo en el seno de los líderes del Emirato Islámico, con los líderes del Gobierno anterior y otros líderes influyentes, han terminado oficialmente”, dijo Karimi. “Han llegado a un consenso. Estamos a punto de anunciar un gabinete y un Gobierno en funcionamiento en unos días, no en semanas”

Los talibanes habían estado esperando la retirada total de las tropas estadounidenses antes de hacer cualquier anuncio sobre su Gobierno, dijo un alto funcionario que pidió no ser identificado debido a la naturaleza privada de las conversaciones. Tanto Akhundzada como Baradar pronto harán una aparición pública en Kabul, agregó el funcionario.

Alrededor de la medianoche del lunes, hora afgana, Estados Unidos puso fin oficialmente a su guerra más larga, una misión que comenzó poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Los talibanes se han mostrado exultantes tras la salida de las tropas estadounidenses, pero se enfrentan a retos considerables a la hora de establecer un Gobierno que funcione. Los nuevos líderes tendrán que evitar una crisis económica después de que EE.UU. cortara la ayuda y controlar la espiral de inflación, así como evitar una guerra civil con las milicias de base étnica y una rama local del grupo terrorista Estado Islámico.

Akhundzada se encuentra actualmente en la ciudad sureña de Kandahar, el bastión del grupo, donde dirigió una conferencia de tres días de los principales líderes talibanes y otros líderes afganos. Zabihullah Mujahed, había dicho el martes el principal portavoz del grupo.

No se conocieron muchos detalles de inmediato.

