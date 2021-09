Rondón baja en Venezuela para triple fecha contra Argentina, Perú y Paraguay

El atacante Salomón Rondón, que acaba de firmar contrato con el Everton en Inglaterra, será baja con Venezuela en la triple fecha premundialista ante Argentina, Perú y Paraguay, anunció este miércoles la federación local.

"Siento no poder defender los colores de la Vinotinto en esta convocatoria. Ya saben cuánto me duele no estar (...), pero confío en mis compañeros y tengo la esperanza de jugar pronto con ellos", dijo Rondón, de 31 años, en un mensaje publicado por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) en redes sociales.

El centrodelantero fue anunciado el martes como nuevo futbolista del Everton por dos temporadas y una tercera opcional sobre el límite del cierre del mercado de fichajes de la Premier League, después de desvincularse del Dalian Pro chino. Su situación, en busca de equipo, le descartaba para el compromiso del jueves contra Argentina en la clasificatoria sudamericana del Mundial de Catar-2022.

Sin embargo, la FVF confirmó que el ariete tampoco podrá estar en los siguientes encuentros contra Perú y Paraguay: "No podrá asistir".

Con 30 goles, Rondón es el máximo anotador histórico de la selección venezolana.

Venezuela ocupa el penúltimo lugar de la eliminatoria con cuatro puntos en seis presentaciones.

