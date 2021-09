Publican el tráiler final de la nueva película de James Bond

El actor británico Daniel Craig. EFE/Facundo Arrizabalaga/ Archivo

Londres, 1 sep (EFE).- Con 18 meses de retraso por la pandemia, la nueva entrega de James Bond, "No time to die" ("Sin tiempo para morir"), calienta motores a pocas semanas de su estreno con el lanzamiento del tráiler final, rebosante de tomas de acción y planos vertiginosos.

La película, ansiada despedida de Daniel Craig como Agente 007, se estrenará en cines el próximo 8 de octubre, fecha adelantada al 30 de septiembre en las salas del Reino Unido, con una premier mundial prevista para finales de mes en el Royal Albert Hall de Londres.

"La espera ha terminado", sentencia el tráiler, en el que Craig acapara los focos, compartiendo alguna escena con Léa Seydoux, que ya dio vida a Madeleine Swann en "Spectre" (2015), la anterior entrega de una saga que acumula ya 25 títulos.

"¿Sabes qué es esto?", pregunta Swann sujetando varios documentos misteriosos ante Bond, visiblemente nervioso. Una escena del tráiler que más adelante se complementa con otra en la que el Agente 007 aparece quemando una nota con un "perdóname" escrito a mano.

Dirigida por Cary Joji Fukunaga, "No time to die" también cuenta en su reparto con Rami Malek, que encarna al villano Safin, y Ana de Armas, como agente de la CIA, figurantes de una misión con banda sonora protagonizada por un tema de Billie Eilish.