Presidente de México presume sus múltiples "récords históricos" en economía

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rinde honores patrios este miércoles, durante su tercer informe de gobierno, en Palacio Nacional de la Ciudad de México. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 1 sep (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presumió este miércoles varios "récords históricos" en el sector económico, pese a la caída sin precedentes del 8,2 % del producto interior bruto (PIB) del 2020 derivada de la pandemia de coronavirus.

"Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la bolsa de valores, récord histórico en las reservas del Banco de México", aseguró el mandatario durante la presentación del tercer informe de Gobierno desde Palacio Nacional.

Tras anunciar que combatirá la "privatización" del sector energético, el mandatario esgrimió varios logros como el crecimiento del sector agropecuario de un 2 % en 2020, con una tendencia similar para este año.

El sector industrial, continuó, está en "franca recuperación", de la misma manera que el comercio, el turismo o el sector de aviación.

Celebró que la inversión extranjera directa fue un 2,6 % mayor este primer semestre que en el mismo periodo del año anterior, hasta los 18.433 millones de dólares, es "la mejor en la historia del país".

Además, aseveró, el peso no se ha devaluado ni tampoco contratado más deuda pública.

Mientras que el salario mínimo ha aumentado en términos reales un 44 %, algo no ocurrido en 30 años.

Tampoco creció en "términos reales" el precio de gasolina y electricidad, si bien se está buscando corregir el aumento en los precio del gas, reconoció.

El índice de Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha crecido 28 % y la inflación "aunque recientemente se aumentó, ya se mantiene estable", si bien está cercana al 6 %, el doble de la meta oficial.

RESERVAS Y REMESAS

Celebró el récord de reservas internacionales, anunciado esta semana, de 205.391 millones de dólares.

Y sobre las remesas que envían migrantes mexicanos al país, subrayó que este año se superarán los 48.000 millones de dólares, un 18 % más que en 2020.

Y subrayó el "récord histórico" en remesas de julio, de 4.540 millones de dólares, divulgado este mismo miércoles por el Banco de México.

EMPLEO

En empleo, dijo que posterior a la pandemia se han creado más de 1,2 millones de trabajos formales, por lo que solo resta recuperar 192.713 para recuperar a los asegurados del Seguro Social antes de la crisis sanitaria, "objetivo que alcanzaremos en los próximos dos meses".

"La pandemia no desembocó en una crisis de consumo gracias a las remesas y apoyos de los programas de bienestar", remarcó.

López Obrador dijo que los "récords históricos" se deben divulgar a los "cuatro vientos" porque están para "presumir" frente a los "tecnócratas neoliberales".

La pandemia de la covid-19 provocó en México una contracción histórica del 8,2 % PIB en 2020 y, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la creación de 3,8 millones de nuevos pobres, hasta los 55,7 millones en 2020.