Pinterest retrocede a medida que mengua crecimiento de usuarios

(Bloomberg) -- Pinterest Inc. fue la acción de redes sociales más popular de 2020, pero Wall Street se está volviendo cauteloso después de que un par de trimestres decepcionantes sembraron la duda de que los nuevos usuarios de la era de la pandemia permanecerán con la plataforma.

La gente recurrió a Pinterest mientras estaba confinada en casa el año pasado, lo que provocó un aumento en los usuarios, junto con un mayor gasto en publicidad y comercio en línea. Pero ese impulso, que provocó un repunte de 254% en 2020, parece estar menguando a medida que la economía se reabre, con una cantidad de usuarios activos de Pinterest disminuyendo en el segundo trimestre.

Los dos últimos informes trimestrales de la compañía reportaron caídas en el precio de las acciones de dos dígitos, y el lunes Argus Research rebajó la acción, convirtiéndose en por lo menos la tercera firma que lo hace desde el lanzamiento del segundo trimestre el 29 de julio.

A pesar de eso, ninguna de las empresas que cubren Pinterest recomienda vender las acciones, según datos compilados por Bloomberg. Todas las demás redes sociales cuentan con al menos un analista bajista. Además, el precio objetivo promedio de los analistas sugiere que la acción podría subir más de 30%, un potencial de retorno mucho más fuerte que el de otros nombres de redes sociales.

Mitch Rubin, administrador del RiverPark Long / Short Opportunity Fund, se encuentra entre los inversionistas que mantienen una visión positiva a largo plazo de las acciones. En una entrevista telefónica, dijo que el enfoque en los usuarios activos mensuales debería ser secundario a la capacidad de la compañía para monetizar la base de más de 450 millones de usuarios que tiene ahora.

El ingreso promedio por usuario es una métrica más importante, dijo, y aunque el ARPU de Pinterest está muy por detrás de sus pares, Rubin espera que la compañía pueda cerrar esta brecha a medida que los anunciantes reconozcan que los usuarios se centran en el comercio cuando visitan el sitio.

“Tenemos mucha confianza en que el arco de monetización es un crecimiento abrupto, y tenemos un gran grado de confianza en que si se ejecuta, las ganancias serán enormes, porque los márgenes son muy altos”, dijo.

