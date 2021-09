P.Bajos.- Países Bajos facilita a los hombres homosexuales la donación de sangre

21-01-2021 Las banderas de Países Bajos y la Unión Europea en un edificio oficial POLITICA ECONOMIA BT



PARÍS, 1 (DPA/EP)



El Banco de Sangre de Países Bajos ha informado este miércoles de que, a partir de ahora, el único requisito que tienen que cumplir los hombres homosexuales para donar sangre es haber estado en una relación monógama al menos durante 12 meses, lo que facilita esta práctica para el colectivo.



Hasta ahora, los hombres homosexuales holandeses únicamente podían donar sangre si no habían mantenido relaciones sexuales en, al menos, los últimos cuatro meses. El jefe del Banco de Sangre, Tjark Tjin-A-Tsoi, ha indicado que el organismo lleva intentando relajar las restricciones que pesan sobre los homosexuales desde 2015.



Ahora que la evaluación de riesgos se ha ajustado, las autoridades de Países Bajos esperan varios cientos de nuevos donantes de sangre. No obstante, hay planes sobre la mesa para aceptar donaciones de homosexuales que no tengan pareja estable.



Primero debe probarse esta nueva medida y, en el futuro, se prevé preguntar al colectivo afectado de manera más específica sobre comportamientos que aumentan el riesgo de infecciones que se transmiten por la sangre, algo que no resulta sencillo, ya que puede avergonzar al potencial donante.



Tal y como ha explicado el Banco de Sangre, el enfoque tan restrictivo sobre los donantes de sangre homosexuales se basa en datos científicos, que muestran que los hombres homosexuales son más propensos a tener infecciones que se transmiten por la sangre que los hombres que exclusivamente mantienen contactos heterosexuales.



También pesan restricciones respecto a la donación de sangre para personas que han estado en zonas donde han podido contraer la malaria o donde se diagnostican casos de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.